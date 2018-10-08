Беларуска попала в список Forbes «Топ-50 женщин в IT»

Сооснователь и CEO беларуской IT-компании Verv Люба Пашковская вошла в европейский список «Топ-50 женщин в IT», составленный Forbes. До собственного бизнеса Пашковская возглавляла мобильный отдел компании Viaden, пишет dev.by.

Verv основали в 2013 году, но под названием Red Rock Apps – компания-разработчик мобильных приложеий недавно провела ребрендинг. Verv входит в топ создателей фитнес-приложений в Европе и США, а ее разработки скачали больше раз, чем у Fitbit и Nike. В компании утверждают, что приложения для бега, ходьбы и похудения помогли пользователям сбросить суммарно 1,3 миллионов килограмм лишнего веса.

Список топ-50 женщин в IT разбит на пять категорий: «гиганты», инноваторы, инженеры, борцы и основатели. Любу Пашковскую включили в последнюю категорию. Прежде чем добавить девушку в список, её оценивали по трем параметрам: лидерство (позиция в компании, отрасли или индустрии), финансовое влияние (выручка компании или продукта, влияние на рынок, инвестиции) и общее влияние.