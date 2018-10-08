ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БелАЭС в декабре привезут ядерное топливо

09.10.2018 18:32 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В декабре на Беларускую АЭС планируется завоз ядерного топлива, пишет БелТА со ссылкой на замдиректора представительства «Атомстройэкспорт» в Беларуси Виктора Брича. А еще в августе планировалось, что его завезут в ноябре.

«Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки», – сказал Виктор Брич.

АЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году. «В данном проекте, который реализуется в Беларуси, учтены все требования и рекомендации международных организаций, регулирующих отношения в атомной отрасли», – заявил Виктор Брич.

8 октября МАГАТЭ начало проверять АЭС на готовность к авариям

Миссия Международного агентства по атомной энергии с 8 октября рассматривает аварийную готовность и реагирование БелАЭС, пишет БелТА. Эксперты будут работать до 20 октября. Миссия запрашивалась с учетом строительства БелАЭС.

МАГАТЭ рассматривает аварийную готовность станций по запросу государств-членов организации с целью оценки уровня их готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации. Миссия способствует улучшению потенциала аварийного реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Читайте по теме: Минприроды: БелАЭС нужна для выполнения Парижского соглашения. Эксперт: это не совсем так

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре на Беларускую АЭС планируется завоз ядерного топлива, пишет БелТА со ссылкой на замдиректора представительства «Атомстройэкспорт» в Беларуси Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завоз ядерного топлива на БелАЭС планируется в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика