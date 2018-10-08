На БелАЭС в декабре привезут ядерное топливо

В декабре на Беларускую АЭС планируется завоз ядерного топлива, пишет БелТА со ссылкой на замдиректора представительства «Атомстройэкспорт» в Беларуси Виктора Брича. А еще в августе планировалось , что его завезут в ноябре.

«Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки», – сказал Виктор Брич.

АЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году. «В данном проекте, который реализуется в Беларуси, учтены все требования и рекомендации международных организаций, регулирующих отношения в атомной отрасли», – заявил Виктор Брич.

8 октября МАГАТЭ начало проверять АЭС на готовность к авариям

Миссия Международного агентства по атомной энергии с 8 октября рассматривает аварийную готовность и реагирование БелАЭС, пишет БелТА. Эксперты будут работать до 20 октября. Миссия запрашивалась с учетом строительства БелАЭС.

МАГАТЭ рассматривает аварийную готовность станций по запросу государств-членов организации с целью оценки уровня их готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации. Миссия способствует улучшению потенциала аварийного реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.