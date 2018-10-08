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Работники хозяйства протестовали против увольнения их директора. Но его никто не увольнял

09.10.2018 18:15 — Разное | KYKY  
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Немного курьезный, но показательный случай произошел сегодня, 9 октября, в Октябрьском районе Гомельской области. Работники ОАО «Некрашинский» не вышли на работу. Это был их протест против увольнения директора хозяйства Василия Лаханского. Но позже оказалось, что его просто вызывали на разговор в райисполком, а увольнять никто не собирался, пишет TUT.by.

«Утром пришел, положил ключи на стол и заплакал», – рассказывают работники. Они не понимали, за что мог быть уволен их Василий Петрович. Среди теорий есть и такая, что доярки пожаловались председателю райисполкома на нехватку корма: «И именно за это его вызвали в райисполком. Но это неправда. Лучше руководителя мы не видели. При нем мы стали получать хорошую зарплату. Механизаторы имеют тысячу рублей – и всех всё устраивало», – говорит одна из работниц хозяйства.

Люди требовали вернуть директора. И у них получилось. Правда, председатель райисполкома Виктор Полуянов сообщил журналистам, что никого и не увольняли: «Произошло недоразумение. Никто не уволен. Состоялся разговор, вероятно, нас не так поняли. Сейчас все работают, поставлены задачи. Все хорошо».

Сам «недоуволенный» директор Василий Лаханский подтвердил слова Полуянова: «Возможно, мы не так друг друга поняли». Он добавил, что руководит хозяйством уже больше 19 лет – и был тронут поддержкой людей: «Это лучше всякого ордена».

 
 
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Немного курьезный, но показательный случай произошел сегодня, 9 октября, в Октябрьском районе Гомельской области. Работники ОАО «Некрашинский» не вышли на работу....
 
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