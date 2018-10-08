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Активистка движения «Матери 328»: Концлагеря в центре Европы, вот что мы имеем сегодня в нашей стране
Марина Мацулевич проведет голодовку 14 октября.
Об этом активистка движения «Матери 328» Марина Мацулевич написала в
- На день матери, 14 октября, я буду проводить однодневную голодовку в поддержку Конституционного строя Республики Беларусь, который так старательно пытаются разрушить некоторые должностные лица, которые фальсифицируют дела, или выносят незаконные постановления.
Тот кто стоит на страже закона, должен в первую очередь его соблюдать иначе это уже полный бардак в стране.
А наши матери, всех осужденных и так голодают, недоедают, тягают неподъемные сумки, потому что 30 кг в ИК надо за раз, чтобы отвезти своему сыну или дочери в концлагерь все самое лучшее, чтобы показать своим оступившемся детям свою любовь.
Концлагеря в центре Европы, вот что мы имеем сегодня в нашей стране.
Когда ко мне на Володарку подъехала милиция, я сказала, что хочу посетить каждый концлагерь лично, что бы они перестали быть концлагерями, а стали исправительными учреждениями, как в Голландии. Милиционер меня спросил, а где вы столько возьмете денег?
На что я ответила, что сокращу количество чиновников, милиции, выпущу большинство заключенных осужденных незаконно. А для остальных создам человеческие условия.
Кто в этот день проявит солидарность и тоже будет голодать пишите. Все-таки важно знать, что ты не одна.
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Активистка движения «Матери 328»: Концлагеря в центре Европы, вот что мы имеем сегодня в нашей стране
Марина Мацулевич проведет голодовку 14 октября.
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