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Активистка движения «Матери 328»: Концлагеря в центре Европы, вот что мы имеем сегодня в нашей стране

09.10.2018 19:06 — Разное | Партизан  
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Марина Мацулевич проведет голодовку 14 октября.

Об этом активистка движения «Матери 328» Марина Мацулевич написала в «Фейсбуке»:

- На день матери, 14 октября, я буду проводить однодневную голодовку в поддержку Конституционного строя Республики Беларусь, который так старательно пытаются разрушить некоторые должностные лица, которые фальсифицируют дела, или выносят незаконные постановления.

Тот кто стоит на страже закона, должен в первую очередь его соблюдать иначе это уже полный бардак в стране.

А наши матери, всех осужденных и так голодают, недоедают, тягают неподъемные сумки, потому что 30 кг в ИК надо за раз, чтобы отвезти своему сыну или дочери в концлагерь все самое лучшее, чтобы показать своим оступившемся детям свою любовь.

Концлагеря в центре Европы, вот что мы имеем сегодня в нашей стране.

Когда ко мне на Володарку подъехала милиция, я сказала, что хочу посетить каждый концлагерь лично, что бы они перестали быть концлагерями, а стали исправительными учреждениями, как в Голландии. Милиционер меня спросил, а где вы столько возьмете денег?

На что я ответила, что сокращу количество чиновников, милиции, выпущу большинство заключенных осужденных незаконно. А для остальных создам человеческие условия.

Кто в этот день проявит солидарность и тоже будет голодать пишите. Все-таки важно знать, что ты не одна.

 
 
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