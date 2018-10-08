Турция хочет обыскать консульство Саудовской Аравии: подозревают убийство журналиста

Медуза . Также Турция из-за дела Хашкаджи второй раз за два дня вызвала в МИД посла Саудовской Аравии, сообщает





Согласилась ли Саудовская Аравия пустить представителей турецкой полиции в свое консульство, пока не сообщается. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман аль Сауд заявлял, что Турции разрешат осмотреть консульство, если поступит соответствующая просьба.









Саудовский журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября. Последнее что известно о Хашкаджи, что он посещал консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.





Правоохранительные органы Турции предполагают, что журналиста могли убить в консульстве, а тело вывезти.





Саудовская Аравия подозрения в убийстве журналиста категорически отрицает, утверждая, что Хашкаджи покинул консульство в тот же день, когда пришел в него.