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Вопрос автокефалии УПЦ. В Стамбуле проходит заседание Синода Вселенского патриархата

09.10.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Вселенского патриархата.

"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы в письменном виде. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе.

Повестка дня и рассмотрение украинского вопроса не обнародована.

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом.

В пресс-службе уточнили, что следующий Синод состоится 9-11 ноября.

Источники ВВС News Украина, знакомые с процессом предоставления томоса, указывают, что, скорее всего, во время заседания Синода примут определенное решение по вопросу украинской автокефалии.  Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой".

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

 
 
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Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.
 
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