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Вопрос автокефалии УПЦ. В Стамбуле проходит заседание Синода Вселенского патриархата
Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.
Об этом сообщили
"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы в письменном виде. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе.
Повестка дня и рассмотрение украинского вопроса не обнародована.
Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом.
В пресс-службе уточнили, что следующий Синод состоится 9-11 ноября.
Источники
7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.
14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.
Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.
Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.
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Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.
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