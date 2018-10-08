Вопрос автокефалии УПЦ. В Стамбуле проходит заседание Синода Вселенского патриархата

Укринформу в пресс-службе Вселенского патриархата. Об этом сообщилив пресс-службе Вселенского патриархата.





"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы в письменном виде. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе.





Повестка дня и рассмотрение украинского вопроса не обнародована.





Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом.





В пресс-службе уточнили, что следующий Синод состоится 9-11 ноября.





ВВС News Украина , знакомые с процессом предоставления томоса, указывают, что, скорее всего, во время заседания Синода примут определенное решение по вопросу украинской автокефалии. Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой". Источники, знакомые с процессом предоставления томоса, указывают, что, скорее всего, во время заседания Синода примут определенное решение по вопросу украинской автокефалии. Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой".





7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.





Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.





14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.





Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.





Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.