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Гитарист Rammstein Пауль Ландерс приезжал в Минск под чужим именем
Музыканты сделали запись с симфоническим оркестром.
Гитарист Rammstein Пауль Ландерс в сентябре 2018-го приезжал в Минск под чужим именем. Как передает
Теперь же Вильгельм Кайтель (он работает в Минске над музыкальной программой к Пасхе) раскрыл некоторые подробности того визита. По его словам, изначально был договор с продюсером и с группой Rammstein о том, что никто не будет знать, куда они летят и что будут делать.
"Гитарист даже сменил имя в своем паспорте, чтобы никто не узнал подробности", — утверждает Кайтель. По его словам, "запись прошла прекрасно".
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Музыканты сделали запись с симфоническим оркестром.
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