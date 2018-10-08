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Совет Европы и ЕС снова призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

09.10.2018 18:28 — Разное | Партизан  
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Беларусь - последняя страна Европы, где практикуется смертная казнь.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и генеральный секретарь Совета Европы по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни выступили с заявлением, в котором в очередной раз призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь, сообщает tut.by.

В заявлении говорится, что Совет Европы и Евросоюз вновь заявляют о решительном неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах и во всех случаях.

«Смертная казнь — это оскорбление человеческого достоинства. Она является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, а также противоречит праву на жизнь. Смертная казнь не имеет доказанного превентивного эффекта и делает судебные ошибки необратимыми», — говорится в заявлении.

Представители ЕС и Совета Европы напоминают, что отмена смертной казни на законодательном уровне или на практике является одним из обязательных условий членства в Совете Европы. И в очередной раз призывают Беларусь ввести мораторий на высшую меру наказания.

 
 
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Беларусь - последняя страна Европы, где практикуется смертная казнь.
 
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