Совет Европы и ЕС снова призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

tut.by . Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и генеральный секретарь Совета Европы по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни выступили с заявлением, в котором в очередной раз призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь, сообщает









В заявлении говорится, что Совет Европы и Евросоюз вновь заявляют о решительном неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах и во всех случаях.





«Смертная казнь — это оскорбление человеческого достоинства. Она является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, а также противоречит праву на жизнь. Смертная казнь не имеет доказанного превентивного эффекта и делает судебные ошибки необратимыми», — говорится в заявлении.





Представители ЕС и Совета Европы напоминают, что отмена смертной казни на законодательном уровне или на практике является одним из обязательных условий членства в Совете Европы. И в очередной раз призывают Беларусь ввести мораторий на высшую меру наказания.