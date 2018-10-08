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Видеофакт: Глава Еврокомиссии передразнил Терезу Мэй
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй.
Об этом сообщает РИА Новости.
В прошлую среду Мэй «сплясала» под Abba на съезде Консервативной партии, что вызвало шквал насмешек в соцсетях.
Пользователи твиттера сравнили размахивающего руками премьера с «сумасшедшей ветряной мельницей» и мистером Бином.
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй.
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