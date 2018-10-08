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Представитель СК в Комитете ООН о "деле БЕЛТА": Это банальное хакерство

09.10.2018 18:01 — Разное | Партизан  
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На заседании Комитета ООН по правам человека 9 октября члены комитета обратились с вопросами к белорусской делегации, в том числе и по «делу БелТА».

Представитель Следственного комитета Беларуси, главный редактор журнала «Предварительное расследование» Галина Суздалева заявила, что «дело БелТА» «действительно имеется».

«Следственный комитет проводит расследование по факту несанкционированного доступа к материалам платной подписки Белорусского телеграфного агентства. В рамках расследования были установлены многочисленные факты неправомерного доступа к подписке БелТА без ведома и согласия агентства — без осуществления платы за подписку, без заключения договоров», — сообщила представитель Следственного комитета.

Она пояснила, что материалы, опубликованные на платной подписке БелТА, «не находились в открытом доступе», и там публиковались новости, которые появлялись «раньше, чем на официальном сайте».

«Физические лица привлечены к уголовной ответственности не за политические взгляды. За банальное хакерство!» — заявила Галина Суздалева.

Она также отметила, что портал TUT.BY имел договорные отношения с Reuters и ВВС, но должностные лица «в то же самое время, не считали нужным инициировать заключение договора с БелТА».

Представитель СК еще раз подчеркнула, что «дело БелТА» — «это банальное хакерство». Она также отметила, что подозреваемые по «делу БелТА» задерживались согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Беларуси и методикам, которые касаются расследования преступлений в сфере компьютерной информации.


Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. 

Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. 

Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

В Уголовном кодексе РБ нет понятия «хакерство». Статья 349, по которой возбуждено дело, входит в главу «Преступления против информационной безопасности». В этой группе собраны как тяжкие преступления (например, компьютерный саботаж), так и менее тяжкие (к примеру, модификация компьютерной информации). 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, в котором подозревают журналистов, относится к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Это наименее тяжкая категория в Уголовном кодексе.


25 сентября один из редакторов TUT.BY Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БелТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.

 
 
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На заседании Комитета ООН по правам человека 9 октября члены комитета обратились с вопросами к белорусской делегации, в том числе и по «делу БелТА».
 
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