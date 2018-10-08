Развязка истории с уснувшей под дверью девочкой: дети в приюте, родителям грозит лишение прав

Увидев ребенка, неравнодушные граждане вызвали милицию. Когда та прибыла, малышка уже находилась дома. Папа заверял, что оставил ее всего на пять минут: обнаружил, что нет ключей от квартиры, оставил дочку возле двери и решил забраться домой через окно… Матери на момент инцидента дома не было.





Органы опеки и заинтересованные службы сразу забили тревогу. В ходе расследования данного случая стало известно, что в тот день и на следующий родители распивали спиртные напитки дома и у своих знакомых.





Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября, а в понедельник медицинское освидетельствование показало в крови у отца 1 промилле алкоголя, у матери – 2 промилле. Уснувшую девочку, а также ее сестер (в семье воспитываются трое детей) передали родной тете. Их признали находящимися в социально опасном положении.





На прошлой неделе родители были приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского райисполкома. Проанализировав ситуацию, члены комиссии пришли к выводу, что мама и папа ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Хотя ранее семья не попадала в поле зрения органов опеки.





Комиссия постановила: дети нуждаются в госзащите. Мама на протяжении всего заседания громко рыдала. Отец клялся, что больше никогда не будет пить. Но на решение комиссии это не повлияло: нужны не просто слова, а гарантия того, что подобного больше не повторится и дети всегда будут в безопасности.





Пока девочки находятся в отделении приюта Гродненского районного социально-педагогического центра. Родителям же дали последний шанс – если в течение полугода они возьмутся за ум и делом, а не словом, докажут, что исправились, – дочки вернутся домой.





Хочется верить, что они сделают для этого всё возможное. В противном случае их могут лишить родительских прав.