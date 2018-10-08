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В Минске легковушка въехала в остановку

09.10.2018 19:18 — Разное | БелТА  
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел поздно вечером 8 октября. Водитель за рулем "Киа", двигаясь по гостевой стоянке ТЦ "Максимус" по ул.Лобанка, резко двинулся вперед, наехал на бордюрный камень, а после на остановочный пункт.

В ДТП никто не пострадал. Прибывшие сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, медосвидетельствование показало наличие в крови 2,37 промилле.

В отношении водителя было составлено два протокола об административных правонарушениях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел...
 
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