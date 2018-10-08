В Минске пьяный водитель протаранил остановку

Вечером 8 октября на улице Лобанка автомобиль Kia въехал в остановку. Как выяснилось, водитель авто был пьян.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло около 22.20. 40-летний водитель на Kia, двигаясь по стоянке у ТЦ «Максимус», резко двинулся вперед и наехал на бордюр, после чего протаранил остановку общественного транспорта.













К счастью, в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель был пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие в его крови 2,37 промилле.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Отмечается, что у водителя это первые правонарушения за 9-летний стаж.