В Быховском районе горел трактор

05 октября в 18 часов 27 минут в центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании трактора на территории строительной площадки СЗАО «Агролинк» вблизи д. Хутор, Холстовского сельского Совета.





По прибытии к месту вызова первого подразделения Быховского РОЧС происходило горение погрузчика. До прибытия подразделений МЧС тушение пожара производилось работниками предприятия.

В результате пожара повреждены моторный отсек и кабина погрузчика. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко