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Домики для новогодней торговли появятся на Гоголя и площади Ленина

09.10.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новогодняя торговля в городе станет колоритнее: деревянные домики появятся на площади Ленина и улице Гоголя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59556.php

Домики для новогодней торговли появятся на Гоголя и площади Ленина

В прошлом году украшением Пушкинской стали двенадцать деревянных домиков, в которых была развёрнута торговля сувенирами, игрушками, едой и напитками. Это придало улице праздничный вид, да и сама площадь стала восприниматься теплее. Избушки напоминали о сказочных сюжетах, будоражили фантазию образами старого Бреста: ведь когда-то почти весь город был деревянным.

Эксперимент оказался удачным и в этом году продолжится. Принято принципиальное решение развивать новогоднюю торговлю в этом направлении. Другим принципиальным решением будет перенос торговли в палатках с улицы Гоголя на другие площадки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59556.php

Домики для новогодней торговли появятся на Гоголя и площади Ленина

О деталях будущей торговли «БВ» сообщил начальник управления торговли и услуг горисполкома Яков Родак: «Мы планируем увеличить количество деревянных домиков до пятнадцати на предновогодней ярмарке у площади Ленина. Торговля будет с 1 декабря по 19 января». Что же касается улицы Гоголя, от Советской до Куйбышева установят тридцать деревянных домиков, торговля — с 1 по 31 декабря.

На вопрос, кому поручено изготовление домиков, Яков Родак ответил: «В изготовление горисполком вмешиваться не будет, это выбор самих торгующих. Мы лишь разработали проектное решение расстановки и визуализации домиков». Вот только успеют ли брестские фирмы, которые возьмутся за изготовление домиков, справиться к сроку, — вопрос спорный.

Для предновогодних ярмарок с использованием тентовых палаток хотят выделить площадки за ЦУМом, возле торгового центра «Экватор» и в других микрорайонах. Прежняя форма торговли на Гоголя создавала проблемы транспорту в центре города и неудобства местным жителям, да и самим продавцам: только представьте себе установку палатки в темноте и на холоде и вечернюю её разборку. К тому же просидеть целый день на холоде — это не для слабых здоровьем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59556.php

Домики для новогодней торговли появятся на Гоголя и площади Ленина


Добавим, что деревянные домики для новогодней торговли выглядят более празднично, чем палатки, которые напоминают времена постперестроечной рыночной стихии. В европейских городах такая организация торговли популярна, иногда из таких домиков выстраиваются целые городки. Доводилось видеть фото прошедшего Нового года в Будапеште: видна была стилизация под средневековую Европу. А в Вильнюсе — его ёлка признана лучшей в Евросоюзе — поступили оригинально: временные конструкции для торговли просто обступили по кругу праздничную ель; получился лабиринт, из которого без покупки не выберешься.

Дед Мороз, существование которого некоторые люди неразумно отрицают, будет приятно удивлён, когда посетит Брест на Новый год.

 
Теги: Брест
 
 
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Новогодняя торговля в городе станет колоритнее: деревянные домики появятся на площади Ленина и улице Гоголя. В прошлом году украшением Пушкинской стали...
 
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