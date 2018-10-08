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Парад троллейбусов прошёл в г.Бресте
09.10.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня совместно с Госавтоинспекцией прошёл парад троллейбусов по улицам г. Бреста (ул. Янки Купалы - ул. Гаврилова - ул. Московская - Партизанский просп.)
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Сегодня совместно с Госавтоинспекцией прошёл парад троллейбусов по улицам г. Бреста (ул. Янки Купалы - ул. Гаврилова - ул. Московская - Партизанский просп.)
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