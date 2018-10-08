Держитесь за карманы! Правительство готовит очередную реформу



Дмитрий Медведев

По замыслу наших реформаторов, для населения будет введена так называемая «социальная норма потребления электроэнергии». Составит она 300 кВт⋅ч на домохозяйство и оплачиваться будет по так называемому базовому тарифу. То есть примерно по тому же, который есть и сейчас.При превышении базового тарифа в диапазоне от 300 кВт⋅ч до 500 кВт⋅ч придется доплачивать по «повышенному» тарифу. А тех, кто выйдет и за эти рамки, ожидает «экономически обоснованный» тариф.Насколько велики эти цифры? Чтобы было проще ориентироваться, сразу скажем: большинство домохозяйств в России потребляет в пределах 200 кВт⋅ч. Однако ситуация может сильно отличаться в зависимости от количества членов семьи или местности, в которой она проживает. Например, для села такая норма выглядит очень низкой – если сельская семья имеет хоть какое-то подсобное хозяйство, парник или тепличку, остаться в пределах соцнормы становится для неё практически невозможно.Если современный, более-менее производительный персональный компьютер потребляет около пятисот ватт электроэнергии, за десять часов его потребление составит 5 кВт⋅ч. За месяц это уже половина предложенной правительством социальной нормы. Да, далеко не у всех обладателей ПК он включен по десять часов в сутки. Но если в семье несколько детей, глава любит поиграть после работы в какую-нибудь онлайн игру, а супруга часто «висит» в соцсетях, то в среднем выйдет ещё и поболее.Мощность стиральной машины может достигать 4 кВт⋅ч. Большинство, конечно, послабее, но прогнозировать расход больше одного кВт⋅ч можно почти для любой современной автоматической стиральной машины. И если у вас полная семья хотя бы с двумя детьми, стирку тоже придется учитывать как один из важных элементов энергопотребления.Про электроплиту лучше даже не вспоминать – и потребляет много, и загружена часто и подолгу. Счастливые обладатели газовых плит могут выдохнуть, а вот остальным придется быть настороже и перейти на сыроедение и салатную диету. Конечно, можно предложить всем без исключения перейти на газ, но беда в том, что в газовой сверхдержаве, каковой мы являемся, газифицированы далеко не все регионы.И для полноты картины давайте вспомним про холодильник, работающий 24 часа в сутки, 365 дней в году. По некоторым оценкам, на холодильники приходится до 30% энергопотребления домохозяйств, то есть при норме 300 кВт⋅ч это составит чуть менее сотни киловатт.В итоге получается довольно ожидаемо: новшество почти не коснется холостяков или тех, кто имеет всего одного ребенка. И то при условии, что семья живет в городе. Уложиться в норму смогут, наверное, и те, чьё жилье газифицировано. А вот большим семьям, селянам и жителям многих сибирских и дальневосточных регионов, где о газификации пока не слышали (и не услышат ещё десятки лет, потому что газ мы гоним в Европу и Китай, ибо так выгоднее), придется уже очень экономить.Разумеется, можно предположить, что малоимущие и многодетные семьи смогут компенсировать часть своих расходов с помощью субсидий на оплату ЖКХ. Но если они смогут компенсировать все, возникает вопрос: зачем огород городить? Просто переложить субсидии из одного кармана в другой, создав лишние административные позиции и дополнительные каналы проведения платежей? Но разве не лучше, как сейчас, субсидировать напрямую генерирующие компании, не создавая дополнительную армию сидящих на потоках чиновников?Или расчет именно на то, что компенсировать все не получится и какую-то часть средств семьям придется доплатить из своего кармана? Что ж, тогда в этой реформе просматривается хоть и подленькая, гаденькая, но хоть какая-то логика. А что касается малоимущих и многодетных, то когда это смущало наших министров? Правильно – никогда. Не смущает их, видимо, и новый президентский «майский указ», где демография идет одним из первых пунктов.Довольно интересна и терминология, используемая нашими реформаторами. В частности, не очень понятно, что означает «экономически обоснованный» тариф.Если бы мы жили не в экономическом зазеркалье, все было бы понятно – это себестоимость плюс небольшая маржа. Однако в России экономические обоснования могут быть совершенно иными, как мы видели совсем недавно на примере цен на бензин.Как вы помните, наши нефтяные гиганты обосновывали рост цен на бензин тем, что нефть выгоднее экспортировать (!), чем поставлять на российские НПЗ. Поэтому, дескать, нужно поднять цены на топливо, чтобы маржа от переработки нефти была сопоставима с маржой от экспорта сырой нефти!И правительство услышало это аргументы «стремительно нищающих» нефтяников: вместо того чтобы просто поднять экспортную пошлину на сырую нефть, оно начало субсидировать нефтепереработку! В итоге «Роснефть» и «ЛУКойл» все равно получили наши денежки, но не напрямую, забрав их из наших карманов, а из бюджета, ещё до того, как они до наших карманов дошли.Наверное, мало кто из нас удивится, если окажется, что «экономически обоснованный» тариф – это как раз такая стоимость для потребителя, по какой электроэнергию продают, например, в Китай. И ни о каком «себестоимость + маржа» речи в принципе не идет – у нас, в общем, давно уже забыли, что это такое.А это значит, что «экономически обоснованный» тариф может оказаться действительно очень высоким, отличающимся от базового в разы. И ударит он, скорее всего, по селу – сельским домохозяйствам и мелким фермерам. Что в конечном итоге скажется и на цене продуктов – проходили такое уже не раз, так что тоже не удивимся.Самое поразительное во всей этой истории то, что подобный эксперимент проводился в России совсем недавно, в 2013-2014 годах. Тогда в нескольких областях уже вводился «социальный тариф», и ни к чему хорошему это не привело. Во Владимирской области, где «социальная норма» составила всего 100 кВт⋅ч, эксперимент вызвал большое возмущение. А в Ростове, где она была на уровне 200 кВт⋅ч, реформа просто оказалась неэффективной, так как её администрирование потребовало едва ли не больших затрат, чем в итоге удалось сэкономить.Когда читаешь эти новости, трудно отделаться от мысли, что кто-то целенаправленно «сливает» ВВП. То пенсии, то «в России запретят продавать поваренную соль», то цены на моторное топливо, то очередная безумная инициатива правительства, подобная этой. Или это сам ВВП выжимает из Медведева и его «орлов» последние соки, заставляя протащить непопулярные реформы перед отставкой?Но какой смысл конкретно в этой реформе? Заставить население потреблять меньше электричества, чтобы можно было ещё больше его экспортировать? Сомнительная выгода, с учетом того, какое значение имеет электроэнергия для развития экономики. Или это сами владельцы генерирующих мощностей продавливают для себя более комфортные условия?Последнее, кстати, весьма вероятно. Одни лоббируют, другие, понимая, что скоро их наконец разгонят, с удовольствием «прислушиваются» к лоббистам, надеясь заработать себе ещё пару-тройку «золотых парашютов» в конверте.А где-то там, высоко-высоко, сидит кандидат экономических наук Путин и думает: да что же это (далее нецензурно) происходит? Где рейтинги?! Где рост экономики?! Где «майские указы»?!Да все там же, Владимир Владимирович. В пустых головах и бездонных карманах ваших министров.