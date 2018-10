Коллаж с сайта The Insider

Заслуги юного врача

Студент, которого «никто не помнит»

Мишкин в ГРУ

Как Bellingcat и The Insider удалось найти Мишкина









Анализ фото в паспорте





«Петровым» оказался военный врач, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ). Из рукМишкин получил Звезду Героя России (как иза Украину). Как выяснилось, и Мишкин, и Чепига одновременно со Звездой Героя получили в 2014 году от государства недешевые квартиры в Москве.Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в Лойге. Лойга — небольшой поселок сельского типа, забытый богом, а также федеральной и даже региональной властями где-то в болотах между Архангельской и Вологодской областями. Ближайший к Лойге город — Котлас (отсюда, очевидно, и этот город в паспорте на имя «Петрова»). Добраться в Лойгу своим ходом — пешком или на машине — можно только зимой (снега здесь, в отличие от Солсбери, никто не боится). Все остальное время единственной связью с внешним миром служит железная дорога. Номинально их здесь две: скоростная ветка «русской колеи» и одна из самых длинных в России узкоколеек. Последняя почти не работает, потому что разворована.Вместо тротуаров в Лойге — деревянные гати, самая популярная техника — каракат. По данным местной администрации на сентябрь 2018 года, в Лойге прописаны ровно 1111 человек, реально живет чуть больше 700.Одна из проживающих там — Нина Федоровна Мишкина, которая приехала в Лойгу с первой волной поселенцев в начале 1950-х и является всеобщей любимицей и по совместительству бабушкой Александра. Нина Федоровна — врач, основатель местного медпункта. Судя по всему, врачом она была хорошим — жители поселка в разговоре с корреспондентом The Insiderвспоминали, что она никогда не отказывала пациентам, была с ними ласкова и безошибочно умела диагностировать болезни. С конца 90-х она на пенсии, а 25 сентября этого года ей исполнилось 90.— рассказывает близкая знакомая Мишкиной. —Саша родился и вырос в Лойге в семье младшего сына Нины Федоровны Евгения и его жены Татьяны. Вместе с сестрой Ольгой, которая на несколько лет его младше, будущий офицер ГРУ ходил в детский сад и школу, а потом переехал вместе с семьей в расположенный неподалеку поселок Ломоватка, где его отец устроился на работу директором лесоперерабатывающего комбината.— говорит одна из соседок Нины Федоровны, увидев фотографию «Александра Петрова» из системы «Российский паспорт». —полагает собеседница The Insider.С самой Ниной Федоровной поговорить не удалось – ее увезли в Ломоватку (возможно, ожидая приезда журналистов).— подтверждает знакомая семьи Мишкиных, увидев лицо «Александра Петрова» на кадре из интервью RTКак считают знакомые Нины Федоровны, внук Саша продолжает славную медицинскую традицию семьи Мишкиных и служит в Мурманске военным врачом. Очевидно, в карьере Саша преуспел — пару лет назад президент Владимир Путин наградил Сашу звездой Героя России, о чем в Лойге знают все, а некоторые даже рассказывают почтительным шепотом.делится с The Insider другая близкая знакомая Мишкиной.. (Специальность Мишкина – гипобарическая медицина, о чем будет сказано ниже).«Мы только гадаем, за что Саша получил звание Героя России, у нас тут военные тайны, информация засекречена, — говорит одна из жительниц поселка. — Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича».В Лойге и Ломоватке Мишкин прожил до окончания школы, а в 1995 году переехал в Петербург. Вскоре (судя по всему, в 1997 году) он поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге (ВМедА), где проходил обучение на 4 факультете, подготавливающем врачей для военно-морского флота. Его лицо в разговоре с The Insider и Bellingcat вспомнили два других выпускника ВМеда, но они не были его однокурсниками. По подсчетам одного из этих выпускников, Мишкин закончил ВМедА в 2003 году, но все опрошенные The Insider выпускники этого факультета (как 2003 года, так и других лет) неизменно отвечали: «С нами он точно не учился». Через некоторое время эта загадка разрешилась: сразу несколько источников во ВМедА сообщили, что две недели назад однокурсников Мишкина обзвонили и велели молчать.О деятельности Мишкина до 2016 года информации мало: известно, что в 2010–2013 гг. он не раз бывал в Украине и в Приднестровье (где задерживался совсем ненадолго). Его последняя поездка в Украину состоялась в середине декабря 2013-го и была довольно загадочной: тогда он на машине пересек границу с Приднестровьем в 16:12 и уже через 6 минут вернулся обратно. На следующий день он вылетел на самолете из Киева в Москву. О путешествиях Мишкина-Петрова по Европе (и не только) начиная с 2016 года The Insider сообщал в предыдущей части своего расследования.До начала сентября 2014 года Мишкин был официально зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76 (адрес штаб-квартиры ГРУ). Примерно до этого же времени (до августа 2014 года) там был зарегистрирован и Чепига. Разумеется, это не означает, что Мишкин и Чепига физически жили в офисе ГРУ — лишь то, что их реальное место жительства было засекречено. В случае с Чепигой известно, что его квартира находилась в здании, принадлежащем Министерству обороны, где, помимо него, проживали десятки других офицеров ГРУ. Судя по всему, в аналогичных апартаментах проживал и Мишкин.Осенью 2014 года и Мишкин, и Чепига получают от государства новые квартиры в Москве: рыночная стоимость стометровой квартиры Мишкина — 24 млн руб., а такой же стометровой квартиры Чепиги в Черемушках — аж 30 млн руб. (или $650 тыс. по курсу того времени). То, что квартиры были получены именно от государства, подтверждается официальными выписками из реестра, из которых следует, что Мишкин и Чепига были первыми собственниками этих квартир и получили их по договору о передаче (то есть приватизировали). Их стоимость явно превышает доходы военнослужащих. Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги в Украине, вероятно, квартиры им достались в качестве материальной части вознаграждения (это довольно стандартная практика). О том, что Чепига получил квартиру от государства, сообщал ранее и «Коммерсантъ» со ссылкой на его односельчан.Когда The Insider и Bellingcat начали искать Мишкина, все, что было известно — данные из паспортного файла на имя «Александра Петрова», которые, как и его фамилия, могли быть фальшивыми. Британские СМИ, впрочем, со ссылкой на свои источники сообщали, что имя Александр было подлинным. Выходцы из Архангельской области также подтверждали, что диалект «Петрова» был довольно натуральным для Котласа (который значился в паспорте прикрытия как его родной город). Это наводило на мысль о том, что и какие-то другие данные из паспортного файла могли быть либо истинными, либо близкими к истине. Как уже было известно из предыдущих расследований (например, в случае с Эдуардом Шишмаковым-Широковым), сотрудники ГРУ, получая паспорт прикрытия, могут сохранять реальное имя и дату рождения.В распоряжении Bellingcat имеется ряд баз данных по многим регионам, но сложность состояла в том, что Александров Евгеньевичей, родившихся 13 июля 1979 года в России, вероятно, много. The Insider и Bellingcat предположили, что реальным может быть и город, обозначенный в паспортном файле как место получения предыдущего паспорта — Санкт Петербург. Александр Евгеньевич с датой рождения 13 июля 1979 года в Петербурге оказался всего один — и им был Мишкин.Адрес Мишкина в базе данных был обозначен как «Улица 374» (в этой базе данных он обозначает улицу Академика Лебедева), дом 12, квартира 30.В базе был и номер телефона, по которому удалось обнаружить еще семерых человек, прописанных по тому же адресу, из чего следовало, что это коммунальная квартира. Большинство жильцов этой квартиры были в возрасте 18 до 24 лет, что показалось достаточно логичным — коммунальные квартиры в 2000-х чаще всего использовали студенты, а прямо напротив этого дома расположено общежитие ВМедА и сама академия тоже неподалеку.Двоих жильцов этой квартиры удалось найти в соцсетях, где они обозначены как выпускники ВМедА. Сам Мишкин в соцсетях не обнаруживался, но, если исходить из полученных данных, представляется весьма вероятным, что он также учился во ВМедА.Мишкин обнаружился и в телефонной базе, но уже как житель Москвы:Поиск по имени и телефону выдал его в базе данных по страхованию автомобилей как владельца Volvo XC90.Отдельно просмотрев историю машины, удалось обнаружить, что она была зарегистрирована в Петербурге в 2012 году, а затем перешла во владение человеку, зарегистрированному в Хорошевском районе:В более свежей базе страхования автомобилей адрес владельца указан более определенно, Хорошевское шоссе 76, адрес штаб-квартиры ГРУ.После этой находки The Insider и Bellingcat начали описанные выше поиски знакомых с Мишкиным во ВМедА, и два выпускника подтвердили, что узнают в портрете «Петрова» человека, учившегося во ВМедА.Ключевым подтверждением того, что Петров и Мишкин — одно и то же лицо, могла послужить копия паспорта Мишкина. Но доступ Bellingcat к паспортной базе осложнился после публикации первых частей расследования. Зато Bellingcat удалось получить доступ к отсканированной версии самого паспорта через российский источник, попросивший не давать на него никаких указаний. Данные в копии паспорта совпадали с данными, обнаруженными в нескольких других базах. Источник также предоставил и копию другого документа Мишкина с фотографией.Для независимой проверки сходства фотографий (фотография Мишкина из национального паспорта, датированная 2001 г., и фотография «Петрова» из загранпаспорта, датированная 2016 г.) Bellingcat и The Insider обратились к профессору Югейлу из Университета Брэдфорда, эксперту в области визуальных вычислений (visual computing) и симуляции изменения возраста. Профессор пришел к однозначному выводу, что эти две фотографии принадлежат одному лицу с учетом 15-летней разницы в возрасте (полный отчет — здесь).Получив подтверждение через копию паспорта, The Insider и Bellingcat отправили в Лойгу своего корреспондента и получили описанный выше репортаж.