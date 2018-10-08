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Вещество из этого напитка убивает рак легких и защищает от опухолей

09.10.2018 18:38 — Разное | UDF  
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Мощному соединению ресвератрол ученые Университета Женевы приписывают свойство бороться с раковыми клетками в легких и предупреждать образование опухолей. Так, у испытуемых грызунов, которых подвергали обработке, они уменьшились на 45%, а у попавших под угрозу опухолей - вещество предотвратило развитие болезни.

Ресвератрола много в винограде и красном вине, но ученые предостерегают, что регулярное употребление большого количества вина не защитит от рака. Более эффективно, когда это вещество попадает в легкие при вдыхании.

Швейцарские исследователи считают, что ресвератрол может стать профилактическим средством против рака легких.

Автор исследования профессор Мюриэль Куенде отметил, что при употреблении в форме таблетки ресвератрол разрушается в течение нескольких минут, прежде чем он попадет в легкие. Поэтому задача ученых состояла в том, чтобы найти рецептуру, в которой ресвератрол может проникать в больших количествах способом назального введения. Такая форма позволяет ему достигать легких.

При вдыхании через нос концентрация ресвератрола в легких мышей была в 22 раза выше, чем при глотании таблеток.

Ученые планируют создать тест, который определит, кому показано профилактическое лечение ресвератролом.

Из-за того, что соединение уже используется в пищевых добавках, оно считается безопасным.

Ранее было обнаружено, что ресвератрол защищает от рака пищеварительного тракта - кишечника, желудка и пищевода. Также доказано, что вещество останавливает образование протеиновых залежей, которые обнаруживаются в 50% опухолей.

Ученые надеются, что это приведет к разработке препарата, который предотвращает образование таких белковых кластеров.

 
 
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Более эффективно, когда это вещество попадает в легкие при вдыхании.
 
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