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Вещество из этого напитка убивает рак легких и защищает от опухолей
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Ресвератрола много в винограде и красном вине, но ученые предостерегают, что регулярное употребление большого количества вина не защитит от рака. Более эффективно, когда это вещество попадает в легкие при вдыхании.
Швейцарские исследователи считают, что ресвератрол может стать профилактическим средством против рака легких.
Автор исследования профессор Мюриэль Куенде отметил, что при употреблении в форме таблетки ресвератрол разрушается в течение нескольких минут, прежде чем он попадет в легкие. Поэтому задача ученых состояла в том, чтобы найти рецептуру, в которой ресвератрол может проникать в больших количествах способом назального введения. Такая форма позволяет ему достигать легких.
При вдыхании через нос концентрация ресвератрола в легких мышей была в 22 раза выше, чем при глотании таблеток.
Ученые планируют создать тест, который определит, кому показано профилактическое лечение ресвератролом.
Из-за того, что соединение уже используется в пищевых добавках, оно считается безопасным.
Ранее было обнаружено, что ресвератрол защищает от рака пищеварительного тракта - кишечника, желудка и пищевода. Также доказано, что вещество останавливает образование протеиновых залежей, которые обнаруживаются в 50% опухолей.
Ученые надеются, что это приведет к разработке препарата, который предотвращает образование таких белковых кластеров.
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Более эффективно, когда это вещество попадает в легкие при вдыхании.
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