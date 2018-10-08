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Мать белоруса, которого избили Кокорин и Мамаев: Мой сын — неконфликтный человек

09.10.2018 18:32 — Разное | UDF  
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Виталий Соловчук. Фото со страницы в "Одноклассники"
33-летний белорус Виталий Соловчук, которого утром 8 октября избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находится в московской больнице в тяжёлом состоянии. Эту информацию Еврорадио подтвердила мать потерпевшего Раиса Соловчук.

“Сказать больше, чем вы видите в интернете, я не могу. Я связываюсь с Ольгой Викторовной [Ушаковой, телеведущей. — Еврорадио]. Она очень хороший человек, она контролирует там всю ситуацию и занимается его лечением”.


Женщина не знает, действительно ли на её сына напали футболисты клубов “Зенит” и “Краснодар” Александр Кокорин и Павел Мамаев:

“Нам, знаете, не до этого. Для нас самое главное — здоровье сына”.


Сам Виталий Соловчук в комментарии “Московскому Комсомольцу” подтвердил, что его избили российские футболисты: “По фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева”.


О состоянии здоровья сына Раиса Соловчук знает со слов Ольги Ушаковой. С Виталием женщина разговаривала, говорит, что “ему ещё тяжело”. В ближайшие выходные она собирается поехать к сыну в Москву.

“Я знаю, что мой сын не виноват. Он неконфликтный человек”, — говорит женщина. Она разговаривает очень медленно, нехотя отвечает на вопросы и часто повторяет, что ничего не знает.

По словам Раисы Соловчук, Виталий работает в Москве около семи лет. Домой в Малориту приезжает редко, потому что “Ольга Викторовна очень занятой человек”.

“Я езжу к нему в гости сама”, — говорит женщина. В российской столице Виталий живёт с женой и детьми.

Утром 8 октября российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые накануне праздновали 10-летие дружбы, ввязались в драку и избили в кофейне чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Мать белоруса, которого избили Кокорин и Мамаев: Мой сын — неконфликтный человек

Виталий Соловчук с сестрой Екатериной

9 октября стало известно, что до этого Кокорин и Мамаев избили ещё одного человека. Им оказался водитель телеведущей российского Первого канала Ольги Ушаковой белорус Виталий Соловчук. До случая в кофейне футболисты вышли из стриптиз-клуба в компании ещё трёх парней и начали пинать и облокачиваться на припаркованные машины. Одна из машин принадлежала Ушаковой, водитель сделал парням замечание, после чего его повалили на землю и избили. После инцидента Соловчук попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Футбольные клубы “Зенит” и “Краснодар” подтвердили участие своих игроков и инциденте. Канал “360” сообщает о задержании Кокорина и Мамаева для допроса.

 
 
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Виталий Соловчук, которого утром 8 октября избили футболисты Кокорин и Мамаев, находится в московской больнице.
 
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