Союз европейских футбольных ассоциаций официально уведомил Ассоциацию "Белорусская федерация футбола", о присвоении обновленному столичному стадиону максимальной категории в соответсткии с регламентом УЕФА по инфраструктуре стадионов, сообщила пресс-служба АБФФ.

Как сообщалось ранее, 26 июня 2018 года делегация УЕФА совместно с сотрудниками АБФФ и представителями стадиона «Динамо» провели инспекцию спортивного сооружения.

Стадиону "Динамо" присвоена 4-я категория, которая позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки группых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Стадион "Динамо" был официально открыт после реконструкции 21 июня 2018 года. Обновленное спортивное сооружение может вместить 22 234 зрителей.

Таким образом, на данный момент в Беларуси два стадиона 4-й категории УЕФА: "Динамо" (г.Минск) и "Борисов-Арена" (г.Борисов). У стадионов "Центральный" (г.Гомель) ГОСК "Брестский" (г.Брест) и ЦСК "Неман" (г.Гродно) 3-я категория УЕФА.