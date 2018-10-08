Белорусских чиновников активно прививают от гриппа

Руководители и сотрудники ряда министерств и ведомств Беларуси прошли вакцинацию от гриппа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Сегодня к компании вакцинации подключились работники министерств и ведомств, госпредприятий и организаций. Еще до начала рабочего дня прививки против гриппа получили, в частности, сотрудники Минздрава, Минэкономики, Минлесхоза, Минстройархитектуры и другие", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минздрава во вторник.

Сообщение о вакцинации чиновников сопровождается фотографиями представителей министерств и ведомств в медицинских кабинетах.

Кампания по вакцинации от гриппа в Беларуси стартовала 1 октября. Министр здравоохранения В.Малашко ранее заявлял о намерении привить не менее 40% населения до 1 декабря 2018 года.

Вакцинация на бесплатной основе осуществляется с использованием вакцины "Гриппол плюс" производства Российской Федерации. Для вакцинации на платной основе также доступны вакцины иных производителей.

"Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса", - заверяют в Минздраве.