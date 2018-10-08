ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусских чиновников активно прививают от гриппа

09.10.2018 19:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Руководители и сотрудники ряда министерств и ведомств Беларуси прошли вакцинацию от гриппа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Сегодня к компании вакцинации подключились работники министерств и ведомств, госпредприятий и организаций. Еще до начала рабочего дня прививки против гриппа получили, в частности, сотрудники Минздрава, Минэкономики, Минлесхоза, Минстройархитектуры и другие", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минздрава во вторник.

Сообщение о вакцинации чиновников сопровождается фотографиями представителей министерств и ведомств в медицинских кабинетах.

Кампания по вакцинации от гриппа в Беларуси стартовала 1 октября. Министр здравоохранения В.Малашко ранее заявлял о намерении привить не менее 40% населения до 1 декабря 2018 года.

Вакцинация на бесплатной основе осуществляется с использованием вакцины "Гриппол плюс" производства Российской Федерации. Для вакцинации на платной основе также доступны вакцины иных производителей.

"Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса", - заверяют в Минздраве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители и сотрудники ряда министерств и ведомств Беларуси прошли вакцинацию от гриппа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Держитесь за карманы! Правительство готовит очередную реформу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика