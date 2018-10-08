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Надежда Скардино возглавит новую радиостанцию
Прославленная белорусская биатлонистка Надежда Скардино планирует в ближайшее время открыть и возглавить радиостанцию – единственный спортивный радиоканал в Беларуси.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана уже подала документы на регистрацию нового СМИ и заручилась необходимой поддержкой, сообщил портал
Новая радиостанция будет носить название "Спорт FM". Ее востребованность, по мнению Н.Скардино и ее команды, будет особенно актуальна в преддверии Евроигр-2019 и ЧМ-2021 по хоккею.
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Прославленная белорусская биатлонистка Надежда Скардино планирует в ближайшее время открыть и возглавить радиостанцию – единственный спортивный радиоканал в...
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