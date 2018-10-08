ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира в Линце

09.10.2018 19:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В стартовом поединке Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 41 WTA) — 1:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Лапко — Бенчич — 1:6, 6:1, 6:0

Эйсы 4−3.

Двойные ошибки 2−3.

Попадание первой подачи 55% — 58%.

Выигрыш первой подачи 78% (25 из 32) — 56% (19 из 34).

Выигрыш второй подачи 46% (12 из 26) — 40% (10 из 25).

Реализация брейк-пойнтов 71% (5 из 7) — 100% (2 из 2).

Все выигранные очки 67 из 117 (57%) − 50 из 117 (43%).

Во 2-м раунде Вера Лапко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой (№ 35 WTA), которая посеяна на турнире под 6-м номером.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский стадион "Динамо" получил высшую категорию УЕФА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика