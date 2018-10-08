Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира в Линце

Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.



Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В стартовом поединке Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 41 WTA) — 1:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Лапко — Бенчич — 1:6, 6:1, 6:0 Эйсы 4−3. Двойные ошибки 2−3. Попадание первой подачи 55% — 58%. Выигрыш первой подачи 78% (25 из 32) — 56% (19 из 34). Выигрыш второй подачи 46% (12 из 26) — 40% (10 из 25). Реализация брейк-пойнтов 71% (5 из 7) — 100% (2 из 2). Все выигранные очки 67 из 117 (57%) − 50 из 117 (43%).

Во 2-м раунде Вера Лапко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой (№ 35 WTA), которая посеяна на турнире под 6-м номером.