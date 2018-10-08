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Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира в Линце
Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.
В стартовом поединке Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 41 WTA) — 1:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался 1 час 20 минут.
Во 2-м раунде Вера Лапко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой (№ 35 WTA), которая посеяна на турнире под 6-м номером.
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира категории WTA International в австрийском Линце с призовым фондом 226 750 долларов.
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