|
В Беларуси выросли цены на мясную продукцию
Новости Беларуси. Снизить стоимость мясных продуктов в магазинах можно за счёт сокращения издержек производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли представители Федерации профсоюзов Беларуси, озвучив результаты мониторинга цен в стране. Свинина, говядина и мясо птицы стали обходится потребителю в среднем на 14% дороже. Это объясняется тем, что 2018 год из-за погоды стал не слишком удачным для аграриев.
Елена Манкевич, заместитель председателя ФПБ:
Если мы говорим о том, что будет расти цена на свинину, говядину, другого выхода сейчас нет, тогда должен расти и уровень доходов населения.
Напомним, ФПБ проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги по всем регионам страны с весны 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Снизить стоимость мясных продуктов в магазинах можно за счёт сокращения издержек производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)