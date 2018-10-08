ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выросли цены на мясную продукцию

09.10.2018 19:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Снизить стоимость мясных продуктов в магазинах можно за счёт сокращения издержек производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выросли цены на мясную продукцию

К такому выводу пришли представители Федерации профсоюзов Беларуси, озвучив результаты мониторинга цен в стране. Свинина, говядина и мясо птицы стали обходится потребителю в среднем на 14% дороже. Это объясняется тем, что 2018 год из-за погоды стал не слишком удачным для аграриев.

В Беларуси выросли цены на мясную продукцию

Елена Манкевич, заместитель председателя ФПБ:
Аналогичную картину мы наблюдаем и в странах-соседях: цены везде на эту продукцию растут, это подтверждается мониторингом. Мы связывались с профсоюзами других стран, в принципе, картина стандартная.

Если мы говорим о том, что будет расти цена на свинину, говядину, другого выхода сейчас нет, тогда должен расти и уровень доходов населения. 

Напомним, ФПБ проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги по всем регионам страны с весны 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Снизить стоимость мясных продуктов в магазинах можно за счёт сокращения издержек производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад троллейбусов прошёл в г.Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика