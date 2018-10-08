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Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками

09.10.2018 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками

Управляя своими авто, он увидел на дороге нетрезвого мотоциклиста, который его увидел, но проигнорировал требование остановиться. Тогда милиционер вызвал наряд ГАИ и начал преследовать нарушителя.

Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками

В один из моментов мотоциклист подрезал автомобиль. Чтобы не допустить столкновения, милиционер съехал в кювет и перевернулся. Пьяного быстро задержали – у него обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Участковый не пострадал.

 
 
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Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Управляя своими авто, он увидел на дороге...
 
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