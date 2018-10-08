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Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками
Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Управляя своими авто, он увидел на дороге нетрезвого мотоциклиста, который его увидел, но проигнорировал требование остановиться. Тогда милиционер вызвал наряд ГАИ и начал преследовать нарушителя.
В один из моментов мотоциклист подрезал автомобиль. Чтобы не допустить столкновения, милиционер съехал в кювет и перевернулся. Пьяного быстро задержали – у него обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Участковый не пострадал.
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Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Управляя своими авто, он увидел на дороге...
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