ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

09.10.2018 19:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Для участия в конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» в Минск прибыл заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН

Встречу с ним провел Президент Беларуси. Основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Речь шла не только о глобальном, но и личном. Владимир Воронков все детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района.

Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Иванович, я в рабочий кабинет приглашаю только близких мне людей. Но вы для меня произвели удивительное такое настроение, когда я узнал, что ваш отец фактически родился там, где, в общем-то, прошли мои детские годы и где, работая уже руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком, по той земле, где бродил ваш отец. Это Ржавцы Шкловского района. Я очень хорошо знаю эту деревню, это совсем рядом с (тем местом – прим. ред.) где я работал, буквально несколько километров. И знаю, что вы туда поедете.

Я очень рад, что вы побудете на моей родине. Поэтому передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте. Пускай это сегодня не центр какого-то хозяйства, но очень перспективная, очень хорошая деревенька. В свое время она звучала. Теперь я буду знать, что оттуда великий историк-славист, ваш отец.

Владимир Воронков: «Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна»

Что касается вашей нынешней работы, я думаю, вы расскажете свои впечатления. Но прежде всего я хочу, чтобы вы передали нашему общему другу Антониу Гутеррешу самые теплые добрые пожелания от меня. Мы блестящие имеем отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Я вас прошу, передайте ему самые добрые пожелания из Беларуси.

Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

И я вас благодарю за то, что вы не просто прибыли на конференцию, которая здесь проводится по безопасности, а являетесь одним из организаторов этой конференции Организации Объединенных Наций. Конечно же, вы главный у нас ведущий этой проблемы. И, конечно, без подготовки, без вашего вклада эта конференция не имела бы такого успеха. Господин Гремингер только что мне говорил об этом. Я вам также очень благодарен за то, что вы нашли время и пришли ко мне. Мне очень приятно с вами встретиться не только как с крупным международным функционером, но и отчасти своим земляком.

Владимир Воронков, пользуясь возможностью, 10 октября планирует посетить малую родину своего отца.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для участия в конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» в Минск прибыл заместитель генерального секретаря ООН...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика