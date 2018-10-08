﻿ 5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной. 21.by
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5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

09.10.2018 19:24 — Разное | СТВ  
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Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но  из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов.

Рецепт №1. Салат из говядины с арбузом

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Ингредиенты:
говяжья вырезка – 250 гр
арбуз – 200 гр
сыр фета – 100 гр
руккола – 50 гр
семена граната – 30 гр
оливковое масло – 20 гр
подсолнечное масло – 20 гр
соль – 0,5 ч.л.
чёрный перец по вкусу

Маринуем говядину: добавляем чёрный перец, соль, перемешиваем.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Ставим говядину обжариваться. В это время нарезаем арбуз ломтиками примерно в сантиметр.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

К нарезанному арбузу добавляем рукколу (не нарезанную), семена граната.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

И только теперь переворачиваем говядину на сковородке.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Добавляем в салат фету небольшими кусочками, соль, чёрный перец и оливковое масло.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Нарезаем мясо ломтиками примерно в сантиметр.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Накладываем салат в тарелку, сверху кладём мясо.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Рецепт №2. Салат из арбуза с ореховым соусом

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Ингредиенты:
арбуз – 50 гр
руккола – 100 гр
огурец – 100 гр
перец чили – 30 гр
авокадо – 30 гр
перец розе по вкусу

Для соуса:
мёд – 50 гр
бальзамический уксус – 50 гр
оливковое масло – 50 гр
грецкий орех – 100 гр

Нарезаем арбуз кусочками примерно по 2 сантиметра.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Рвём рукколу. Нарезаем огурец кружочками.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Измельчаем перец чили.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Нарезаем авокадо кусочками примерно по 1 сантиметру.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Смешиваем салат.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Смешиваем при помощи блендера мёд, бальзамический уксус, оливковое масло, грецкий орех.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Выкладываем половину салата на тарелку и поливаем соусом.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Выкладываем вторую часть салата.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Рецепт №3. Суп из арбуза с перцем чили

Ингредиенты:
арбуз – 150 гр
груша – 100 гр
сок лайма – 15 гр
мята
перец чили – 10 гр
кокосовый сироп – 20 гр
лёд

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Чистим грушу, нарезаем ломтиками.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Нарезаем арбуз кусочками.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Нарезаем перец чили.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Всё складываем в контейнер. Добавляем сок лайма, рвём мелко листики мяты и также добавляем, вливаем кокосовый сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Выливаем суп в тарелку, добавляем лёд и веточку мяты.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Рецепт №4. Сорбет из арбуза и лайма

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Ингредиенты:
арбуз – 1 кг
сок лайма – 100 гр
сахарный сироп – 250 мл
мята

Нарезаем арбуз небольшими кусочками.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Выдавливаем сок лайма. Добавляем сахарный сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Выливаем в противень и ставим в морозильную камеру на полчаса.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Когда наш сорбет будет готов, перекладываем его в креманку. Посыпаем сахарной пудрой и добавляем веточку мяты.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Рецепт №5. Арбузно-дынный коктейль

Ингредиенты:
арбуз – 500 гр
дыня – 500 гр
молоко – 200 гр
вишнёвый или клубничный сироп
мороженое – 200 гр
взбитые сливки
мята

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Нарезаем дыню и арбуз, отправляем в блендер. Добавляем молоко и клубничный сироп.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Добавляем мороженое и всё это смешиваем при помощи блендера.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

В стакан насыпаем лёд, заливаем наш коктейль, добавляем взбитые сливки.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Можно украсить веточкой мяты.

5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

 
 
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Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но  из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов. Рецепт №1....
 
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