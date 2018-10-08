5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов.

Рецепт №1. Салат из говядины с арбузом





Ингредиенты:

говяжья вырезка – 250 гр

арбуз – 200 гр

сыр фета – 100 гр

руккола – 50 гр

семена граната – 30 гр

оливковое масло – 20 гр

подсолнечное масло – 20 гр

соль – 0,5 ч.л.

чёрный перец по вкусу

Маринуем говядину: добавляем чёрный перец, соль, перемешиваем.





Ставим говядину обжариваться. В это время нарезаем арбуз ломтиками примерно в сантиметр.





К нарезанному арбузу добавляем рукколу (не нарезанную), семена граната.

И только теперь переворачиваем говядину на сковородке.





Добавляем в салат фету небольшими кусочками, соль, чёрный перец и оливковое масло.





Нарезаем мясо ломтиками примерно в сантиметр.





Накладываем салат в тарелку, сверху кладём мясо.





Рецепт №2. Салат из арбуза с ореховым соусом





Ингредиенты:

арбуз – 50 гр

руккола – 100 гр

огурец – 100 гр

перец чили – 30 гр

авокадо – 30 гр

перец розе по вкусу



Для соуса:

мёд – 50 гр

бальзамический уксус – 50 гр

оливковое масло – 50 гр

грецкий орех – 100 гр

Нарезаем арбуз кусочками примерно по 2 сантиметра.





Рвём рукколу. Нарезаем огурец кружочками.





Измельчаем перец чили.





Нарезаем авокадо кусочками примерно по 1 сантиметру.





Смешиваем салат.





Смешиваем при помощи блендера мёд, бальзамический уксус, оливковое масло, грецкий орех.





Выкладываем половину салата на тарелку и поливаем соусом.





Выкладываем вторую часть салата.





Рецепт №3. Суп из арбуза с перцем чили

Ингредиенты:

арбуз – 150 гр

груша – 100 гр

сок лайма – 15 гр

мята

перец чили – 10 гр

кокосовый сироп – 20 гр

лёд

Чистим грушу, нарезаем ломтиками.





Нарезаем арбуз кусочками.





Нарезаем перец чили.





Всё складываем в контейнер. Добавляем сок лайма, рвём мелко листики мяты и также добавляем, вливаем кокосовый сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.





Выливаем суп в тарелку, добавляем лёд и веточку мяты.





Рецепт №4. Сорбет из арбуза и лайма





Ингредиенты:

арбуз – 1 кг

сок лайма – 100 гр

сахарный сироп – 250 мл

мята

Нарезаем арбуз небольшими кусочками.





Выдавливаем сок лайма. Добавляем сахарный сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.





Выливаем в противень и ставим в морозильную камеру на полчаса.





Когда наш сорбет будет готов, перекладываем его в креманку. Посыпаем сахарной пудрой и добавляем веточку мяты.





Рецепт №5. Арбузно-дынный коктейль

Ингредиенты:

арбуз – 500 гр

дыня – 500 гр

молоко – 200 гр

вишнёвый или клубничный сироп

мороженое – 200 гр

взбитые сливки

мята





Нарезаем дыню и арбуз, отправляем в блендер. Добавляем молоко и клубничный сироп.





Добавляем мороженое и всё это смешиваем при помощи блендера.





В стакан насыпаем лёд, заливаем наш коктейль, добавляем взбитые сливки.





Можно украсить веточкой мяты.



