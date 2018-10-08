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5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной
Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов.
Рецепт №1. Салат из говядины с арбузом
Ингредиенты:
Маринуем говядину: добавляем чёрный перец, соль, перемешиваем.
Ставим говядину обжариваться. В это время нарезаем арбуз ломтиками примерно в сантиметр.
К нарезанному арбузу добавляем рукколу (не нарезанную), семена граната.
И только теперь переворачиваем говядину на сковородке.
Добавляем в салат фету небольшими кусочками, соль, чёрный перец и оливковое масло.
Нарезаем мясо ломтиками примерно в сантиметр.
Накладываем салат в тарелку, сверху кладём мясо.
Рецепт №2. Салат из арбуза с ореховым соусом
Ингредиенты:
Нарезаем арбуз кусочками примерно по 2 сантиметра.
Рвём рукколу. Нарезаем огурец кружочками.
Измельчаем перец чили.
Нарезаем авокадо кусочками примерно по 1 сантиметру.
Смешиваем салат.
Смешиваем при помощи блендера мёд, бальзамический уксус, оливковое масло, грецкий орех.
Выкладываем половину салата на тарелку и поливаем соусом.
Выкладываем вторую часть салата.
Рецепт №3. Суп из арбуза с перцем чили
Ингредиенты:
Чистим грушу, нарезаем ломтиками.
Нарезаем арбуз кусочками.
Нарезаем перец чили.
Всё складываем в контейнер. Добавляем сок лайма, рвём мелко листики мяты и также добавляем, вливаем кокосовый сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.
Выливаем суп в тарелку, добавляем лёд и веточку мяты.
Рецепт №4. Сорбет из арбуза и лайма
Ингредиенты:
Нарезаем арбуз небольшими кусочками.
Выдавливаем сок лайма. Добавляем сахарный сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.
Выливаем в противень и ставим в морозильную камеру на полчаса.
Когда наш сорбет будет готов, перекладываем его в креманку. Посыпаем сахарной пудрой и добавляем веточку мяты.
Рецепт №5. Арбузно-дынный коктейль
Ингредиенты:
Нарезаем дыню и арбуз, отправляем в блендер. Добавляем молоко и клубничный сироп.
Добавляем мороженое и всё это смешиваем при помощи блендера.
В стакан насыпаем лёд, заливаем наш коктейль, добавляем взбитые сливки.
Можно украсить веточкой мяты.
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Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов. Рецепт №1....
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