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Рейтинг доверия Путина продолжает затяжное пике

09.10.2018 19:29 — Разное | Партизан  
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С июня прошлого года рейтинг доверия Путина опустился на 9 процентов, а с ноября прошлого года – на 20 процентов.

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 39 процентов на фоне спорного решения повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

С июня прошлого года рейтинг доверия Путина опустился на 9 процентов, а с ноября прошлого года – на 20 процентов. Тринадцать процентов респондентов заявили, что не доверяют президенту.

На прошлой неделе Путин подписал законопроект, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Это решение, крайне непопулярное у большинства россиян, спровоцировало уличные протесты.

«Люди думают, что правительство пытается решить свои проблемы за счет общества. Оно сделало попытку взять у людей то, что люди считают своим: пенсионные сбережения», – сказал "Ведомостям"  директор «Левада-центра» Лев Гудков.

По его словам, социальная напряженность в России растет с конца прошлого года из-за целого ряда факторов, включая падение реальных доходов и роста цен.

Это привело к падению доверия не только Путину, но и его окружения: министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лавров, – подчеркнул Гудков.

Напомним, что самый низкий рейтинг у Путина по опросам Левады наблюдался в августе 2013 года, когда лишь 30 процентов россиян заявили о своем безоговорочном доверии Путину.

 
 
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С июня прошлого года рейтинг доверия Путина опустился на 9 процентов, а с ноября прошлого года – на 20 процентов.
 
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