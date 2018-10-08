Рейтинг доверия Путина продолжает затяжное пике

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 39 процентов на фоне спорного решения повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».





С июня прошлого года рейтинг доверия Путина опустился на 9 процентов, а с ноября прошлого года – на 20 процентов. Тринадцать процентов респондентов заявили, что не доверяют президенту.





На прошлой неделе Путин подписал законопроект, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Это решение, крайне непопулярное у большинства россиян, спровоцировало уличные протесты.





«Люди думают, что правительство пытается решить свои проблемы за счет общества. Оно сделало попытку взять у людей то, что люди считают своим: пенсионные сбережения», – сказал "Ведомостям" директор «Левада-центра» Лев Гудков.





По его словам, социальная напряженность в России растет с конца прошлого года из-за целого ряда факторов, включая падение реальных доходов и роста цен.





Это привело к падению доверия не только Путину, но и его окружения: министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лавров, – подчеркнул Гудков.





Напомним, что самый низкий рейтинг у Путина по опросам Левады наблюдался в августе 2013 года, когда лишь 30 процентов россиян заявили о своем безоговорочном доверии Путину.