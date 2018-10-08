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Edison Research: Партия Саакашвили победит на выборах

09.10.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.

Об этом сообщает Грузия.онлайн.

Во время опроса респондентам задают не только прямой вопрос «За кого вы будете голосовать?», но и дополнительные вопросы, которые, зачастую, напрямую не касаются выборов.

На основании этих дополнительных вопросов, с учетом пола, возраста и других статистических данных, исследователи делают вывод, как распределятся голоса тех, кто не говорит прямо, за кого будет голосовать.

Если учитывать эти уточняющие ответы и ожидаемую вероятность того, как распределятся голоса, результаты будут следующие:

Согласно первому опросу (в середине сентября):

Григол Вашадзе 25%;

Давид Бакрадзе 22%

Саломе Зурабишвили 20%;

Шалва Нателашвили — 9%.

Результаты нового исследования в конце сентября — начале октября:

Григол Вашадзе 31%;

Саломе Зурабишвили 16%;

Давид Бакрадзе 15%;

Шалва Нателашвили — 7%.

Таким образом, представитель партии, возглавляемой Михаилом Саакашвили, ​Григол Вашадзе лидирует по результатам опроса.

Как показывает исследование, ни один кандидат не набирает 50% голосов, необходимый для победы в первом же туре. То есть высокой остается вероятность проведения второго тура выборов.

 
 
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Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.
 
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