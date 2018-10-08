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Edison Research: Партия Саакашвили победит на выборах
Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.
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Во время опроса респондентам задают не только прямой вопрос «За кого вы будете голосовать?», но и дополнительные вопросы, которые, зачастую, напрямую не касаются выборов.
На основании этих дополнительных вопросов, с учетом пола, возраста и других статистических данных, исследователи делают вывод, как распределятся голоса тех, кто не говорит прямо, за кого будет голосовать.
Если учитывать эти уточняющие ответы и ожидаемую вероятность того, как распределятся голоса, результаты будут следующие:
Согласно первому опросу (в середине сентября):
Григол Вашадзе 25%;
Давид Бакрадзе 22%
Саломе Зурабишвили 20%;
Шалва Нателашвили — 9%.
Результаты нового исследования в конце сентября — начале октября:
Григол Вашадзе 31%;
Саломе Зурабишвили 16%;
Давид Бакрадзе 15%;
Шалва Нателашвили — 7%.
Таким образом, представитель партии, возглавляемой Михаилом Саакашвили, Григол Вашадзе лидирует по результатам опроса.
Как показывает исследование, ни один кандидат не набирает 50% голосов, необходимый для победы в первом же туре. То есть высокой остается вероятность проведения второго тура выборов.
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Международная компания Edison Research провела новое, уже второе исследование общественного мнения перед выборами президента Грузии, которые состоятся 28 октября.
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