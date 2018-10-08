Edison Research: Партия Саакашвили победит на выборах

Грузия.онлайн. Об этом сообщает





Во время опроса респондентам задают не только прямой вопрос «За кого вы будете голосовать?», но и дополнительные вопросы, которые, зачастую, напрямую не касаются выборов.





На основании этих дополнительных вопросов, с учетом пола, возраста и других статистических данных, исследователи делают вывод, как распределятся голоса тех, кто не говорит прямо, за кого будет голосовать.





Если учитывать эти уточняющие ответы и ожидаемую вероятность того, как распределятся голоса, результаты будут следующие:





Согласно первому опросу (в середине сентября):





Григол Вашадзе 25%;





Давид Бакрадзе 22%





Саломе Зурабишвили 20%;





Шалва Нателашвили — 9%.





Результаты нового исследования в конце сентября — начале октября:





Григол Вашадзе 31%;





Саломе Зурабишвили 16%;





Давид Бакрадзе 15%;





Шалва Нателашвили — 7%.





Таким образом, представитель партии, возглавляемой Михаилом Саакашвили, ​Григол Вашадзе лидирует по результатам опроса.





Как показывает исследование, ни один кандидат не набирает 50% голосов, необходимый для победы в первом же туре. То есть высокой остается вероятность проведения второго тура выборов.