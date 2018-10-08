19 человек погибли и более 50 — пострадали на производстве в Витебской области



ЧП на "Полимире". Фото: МЧС

Gorod214.by вспомнил трагические случаи, которые произошли в Полоцке и Новополоцке.— цитируетОсновными причинами травматизма стали невыполнение специалистами и руководителями требований по охране труда, нарушение потерпевшими производственной и трудовой дисциплины, а также непрохождение работником необходимого обучения и проверки знаний для безопасного труда.Напомним, что случаи гибели и травмирования на производстве имели место и в полоцком регионе. Так, 28 августа в Полоцком районе работники лесхоза проводили работы по валке леса. В результате на одного из вальщиков упало подпиленное дерево. Мужчина получил травмы, от которых скончался. В СК отмечали, что от удара каска раскололась на несколько частей.В январе этого года на промывочно-пропарочной станции в Новополоцке 25-летний работник предприятия промывал вагон-цистерну с помощью шланга с пистолетом, подключенного к аппарату с высоким давлением. По неосторожности он выпустил пистолет из рук, и струя воды с паром ударила ему в лицо. Мужчина сумел самостоятельно добраться до фельдшера и был госпитализирован.Еще один несчастный случай произошел на заводе «Полимир» 17 мая. Из цеха №008 в МЧС поступило сообщение о падении человека в песчаный фильтр с 5-метровой высоты. Спасатели эвакуировали 51-летнего пострадавшего на поверхность, его госпитализировали с травмами.