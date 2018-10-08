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19 человек погибли и более 50 — пострадали на производстве в Витебской области
ЧП на "Полимире". Фото: МЧС
Gorod214.by вспомнил трагические случаи, которые произошли в Полоцке и Новополоцке.
— В Бешенковичском, Городокском, Россонском и Сенненском районах не зафиксировано ни одного случая гибели на производстве или получения тяжелых травм. Тем не менее такая ситуация складывается не везде. За девять месяцев нынешнего года в Витебской области на производстве погибло 19 человек (на конец сентября прошлого года — 16), 51 получил тяжелые травмы (48 соответственно), — цитирует Якова Жулева
Основными причинами травматизма стали невыполнение специалистами и руководителями требований по охране труда, нарушение потерпевшими производственной и трудовой дисциплины, а также непрохождение работником необходимого обучения и проверки знаний для безопасного труда.
Напомним, что случаи гибели и травмирования на производстве имели место и в полоцком регионе. Так, 28 августа в Полоцком районе работники лесхоза проводили работы по валке леса. В результате на одного из вальщиков упало подпиленное дерево. Мужчина получил травмы, от которых скончался. В СК отмечали, что от удара каска раскололась на несколько частей.
В январе этого года на промывочно-пропарочной станции в Новополоцке 25-летний работник предприятия промывал вагон-цистерну с помощью шланга с пистолетом, подключенного к аппарату с высоким давлением. По неосторожности он выпустил пистолет из рук, и струя воды с паром ударила ему в лицо. Мужчина сумел самостоятельно добраться до фельдшера и был госпитализирован.
Еще один несчастный случай произошел на заводе «Полимир» 17 мая. Из цеха №008 в МЧС поступило сообщение о падении человека в песчаный фильтр с 5-метровой высоты. Спасатели эвакуировали 51-летнего пострадавшего на поверхность, его госпитализировали с травмами.
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В Витебской области с начала года возросло количество случаев гибели работников на производстве.
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