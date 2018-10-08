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Запах малой родины. Лоевский идеолог объяснил, почему учителя в свой праздник убирали на ферме

09.10.2018 19:56 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Бывают такие моменты, когда цинизм чиновников просто зашкаливает, вызывая у любого нормально человека шок. В Лоевском районе местные власти заставили испытать это чувство дважды.

Первый раз — когда отправили учителей в их профессиональный праздник убирать ферму. Второй — когда объяснили, зачем это сделали.

– Это полное оскорбление и унижение! Так у нас относятся к учителям, — возмущался один из учителей, рассказывая, как районное руководство отправило наставников работать на ферму: убирать, утеплять, выметать.

Ситуацию усугубляло то, что потрудиться для сельского хозяйство учителей призвали в их профессиональный праздник — День учителя.

Казалось бы, ничего более унизительного, чем эта ситуация, быть уже не может. Оказалось, может. А именно, комментарий идеолога Лоевского райисполкома, который объяснил Радыё Свабодзе, зачем проводили такой «воскресный субботник».

— Это правда, работали. Погодные условия были благоприятны, и мы готовились к празднику — 75-й годовщине освобождения Лоевщины. Ничего такого здесь нет, просто есть у нас один, который ... счел нужным ... недоволен, — заявила начальник отдела идеологической работы, культуры и молодежи Лариса Федорива.

Она также рассказала, что День учителя торжественно отметили в пятницу в городском центре культуры.

— Учителя остались очень довольны. Была церемония награждения. А в воскресенье люди вышли, была поставлена ​​задача убрать территории, убрали. Напрямую никто не жаловался. Это не то, чтобы с самого утра их припахали и они работали до самой ночи, — сказала Лариса Федорива.

Но не только хорошая погода и прошедший праздник стали поводом для такого ударного труда.

— Учителя учат хорошему, светлому, как надо относиться к своей малой родине. Поэтому, я думаю, как пример для школьников здесь ничего такого нет, — подытожила начальник районной идеологии.

То есть, как видите, местные идеологи в происходящем не то, что не видят ничего удивительного, но и искренне уверены, что таким образом помогли педагогам послужить хорошим примером для их воспитанников. Вот уж поистине благородные люди сидят у нас в исполкомах!

Жаль только, что сами они почему-то не решились выйти на уборку фермы вместе с учителями. Думается, исключительно из-за своей необычайной скромности. Возможность почувствовать тот самый запах малой родины они благородно предоставили другим.

 
 
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Бывают такие моменты, когда цинизм чиновников просто зашкаливает, вызывая у любого нормально человека шок.
 
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