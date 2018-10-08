Запах малой родины. Лоевский идеолог объяснил, почему учителя в свой праздник убирали на ферме



Иллюстративное фото

Первый раз — когда отправили учителей в их профессиональный праздник убирать ферму. Второй — когда объяснили, зачем это сделали.— возмущался один из учителей, рассказывая, как районное руководство отправило наставников работать на ферму: убирать, утеплять, выметать.Ситуацию усугубляло то, что потрудиться для сельского хозяйство учителей призвали в их профессиональный праздник — День учителя.Казалось бы, ничего более унизительного, чем эта ситуация, быть уже не может. Оказалось, может. А именно, комментарий идеолога Лоевского райисполкома, который объяснил, зачем проводили такой «воскресный субботник».— заявила начальник отдела идеологической работы, культуры и молодежиОна также рассказала, что День учителя торжественно отметили в пятницу в городском центре культуры.— сказала Лариса Федорива.Но не только хорошая погода и прошедший праздник стали поводом для такого ударного труда.— подытожила начальник районной идеологии.То есть, как видите, местные идеологи в происходящем не то, что не видят ничего удивительного, но и искренне уверены, что таким образом помогли педагогам послужить хорошим примером для их воспитанников. Вот уж поистине благородные люди сидят у нас в исполкомах!Жаль только, что сами они почему-то не решились выйти на уборку фермы вместе с учителями. Думается, исключительно из-за своей необычайной скромности. Возможность почувствовать тот самый запах малой родины они благородно предоставили другим.