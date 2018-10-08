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Очередной труп в лесу под Бобруйском: нашел грибник

09.10.2018 19:52 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
5 октября житель деревни Дубовка пошел в лес за грибами неподалеку от своей деревни. В лесу он обнаружил страшную находку – разложившийся труп, как ему показалось сначала, женщины. Об этом он сообщил в милицию.

Как рассказал «ВБ» заместитель начальника РОВД – начальник милиции общественной безопасности Рустам Хамдамов, при выезде на место выяснилось, что погибший человек – все же мужчина. Он лежал лицом вниз в майке и белье. Учитывая стадию разложения, можно предположить, что мужчина умер более месяца назад. Личность его предварительно установили. По всей вероятности, это бобруйчанин 1977 года рождения. В розыске он не находился.

Специалисты проводят экспертизу для установления сроков и причин смерти мужчины.

 
 
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5 октября житель деревни Дубовка пошел в лес за грибами неподалеку от своей деревни.
 
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