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В Пинске установили баннер с видом местного реального училища век назад

09.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  На здании СДЮШОР № 1, прилегающем к недавно реконструированной улице Ленина, в День города был установлена специальная конструкция – брандмауэр. Ранее здесь была неприглядная поверхность глухой стены здания спортшколы.

  По инициативе Пинского горисполкома было решено улучшить эстетическое состояние здания и соответственно вид со стороны прилегающей улицы Ленина.

  6 октября на стене СДЮШОР № 1 закрепили полотно с изображением старинной фотографии Пинского реального училища. Размер брандмауэра 12,8 Х 6 метров.



  Настенное баннерное панно иллюстрирует исторический облик главного образовательного учреждения Пинска вековой давности.



  На репродукции со старинной открытки начала прошлого столетия можно рассмотреть и то, как выглядел перекресток современных улиц Ленина и Заслонова, фрагмент здания колледжа искусств.

  Это еще один «исторический биллборд», установленный в рамках эстетизации городской среды. Напомним, весной баннеры, посвященные 80-летию открытия шоссейной дороги Пинск-Брест, появились на улице Брестской.



  Пинский вестник

 
Теги: Брест
 
 
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  На здании СДЮШОР № 1, прилегающем к недавно реконструированной улице Ленина, в День города был установлена специальная конструкция – брандмауэр. Ранее здесь...
 
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