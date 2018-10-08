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В Пинске установили баннер с видом местного реального училища век назад
09.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
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На здании СДЮШОР № 1, прилегающем к недавно реконструированной улице Ленина, в День города был установлена специальная конструкция – брандмауэр. Ранее здесь была неприглядная поверхность глухой стены здания спортшколы.
По инициативе Пинского горисполкома было решено улучшить эстетическое состояние здания и соответственно вид со стороны прилегающей улицы Ленина.
6 октября на стене СДЮШОР № 1 закрепили полотно с изображением старинной фотографии Пинского реального училища. Размер брандмауэра 12,8 Х 6 метров.
Настенное баннерное панно иллюстрирует исторический облик главного образовательного учреждения Пинска вековой давности.
На репродукции со старинной открытки начала прошлого столетия можно рассмотреть и то, как выглядел перекресток современных улиц Ленина и Заслонова, фрагмент здания колледжа искусств.
Это еще один «исторический биллборд», установленный в рамках эстетизации городской среды. Напомним, весной баннеры, посвященные 80-летию открытия шоссейной дороги Пинск-Брест, появились на улице Брестской.
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На здании СДЮШОР № 1, прилегающем к недавно реконструированной улице Ленина, в День города был установлена специальная конструкция – брандмауэр. Ранее здесь...
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