В Пинске установили баннер с видом местного реального училища век назад

На здании СДЮШОР № 1, прилегающем к недавно реконструированной улице Ленина, в День города был установлена специальная конструкция – брандмауэр. Ранее здесь была неприглядная поверхность глухой стены здания спортшколы.

По инициативе Пинского горисполкома было решено улучшить эстетическое состояние здания и соответственно вид со стороны прилегающей улицы Ленина.

6 октября на стене СДЮШОР № 1 закрепили полотно с изображением старинной фотографии Пинского реального училища. Размер брандмауэра 12,8 Х 6 метров.







Настенное баннерное панно иллюстрирует исторический облик главного образовательного учреждения Пинска вековой давности.







На репродукции со старинной открытки начала прошлого столетия можно рассмотреть и то, как выглядел перекресток современных улиц Ленина и Заслонова, фрагмент здания колледжа искусств.

Это еще один «исторический биллборд», установленный в рамках эстетизации городской среды. Напомним, весной баннеры, посвященные 80-летию открытия шоссейной дороги Пинск-Брест, появились на улице Брестской.







Пинский вестник