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Сладкая жизнь: в Италии намерены раздавать деньги гражданам. Евросоюз против

09.10.2018 20:18 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе Италия наделала шуму, обозначив намерение ввести базовый доход на фоне национального бюджетного кризиса, пишет издание "Известия". При ближайшем рассмотрении, впрочем, выясняется, что программа выплат вовсе не является универсальной и привязана к довольно жестким условиям. Даже этот осторожный план Риму могут запретить — если, конечно, в Евросоюзе не побоятся открытого бунта правящего в Италии блока.


Фото: Reuters

Одной из первых к идее безусловного дохода пришла Швейцария — самая, пожалуй, богатая страна континентальной Европы. Активисты смогли добиться проведения в этом склонном к прямой демократии государстве референдума в июне 2016 года. Авторы идеи предлагали выплачивать каждому взрослому гражданину 2500 франков (€ 2250) в месяц, а на каждого ребенка выдавать еще 625 франков. Несмотря на старательную кампанию, проект провалился — 77% пришедших на участки для голосования высказались против.

Следующий подход к снаряду совершила Финляндия. В январе 2017 года был запущен пилотный проект по выплате безусловного дохода (€ 560 в месяц) 2 тыс. безработных, определявшихся жребием. В отличие от обычного пособия получатель данной суммы при трудоустройстве продолжал получать эти деньги.

Официально эксперимент должен закончиться только в конце текущего года, но, судя по тому, что финансирование (около $ 50 млн) на 2019 год не выделено, скорее всего, его признают неудачным. Сторонники идеи, впрочем, пытаются объяснить провал эксперимента его исключительной ориентацией на безработных, что не позволяет собрать достаточно информации о поведении людей.

И вот на первый план вышла Италия. Причем в совсем не обычных обстоятельствах. Данное государство по уровню жизни довольно сильно отстает как от Швейцарии, так и от Финляндии, более того, находится в состоянии экономической стагнации уже не первый год. Государственная задолженность страны сейчас превышает 130% ВВП, здесь относительно высокий уровень безработицы (более 11%, а для граждан моложе 25 лет она превышает 30%).

В этой ситуации правительство коалиции принимает бюджет, в котором ставит дефицит в размере 2,4% ВВП, что превышает установленный Евросоюзом потолок для всех членов в 2%, а для проблемных закредитованных стран он должен составлять еще меньше. Одной из программ, на которую будут тратиться дополнительные расходы, станет так называемый «доход гражданина».

Данная идея принадлежит «Движению пяти звезд», одной из двух коалиционных партий. На реализацию плана в следующем году потребуется около € 10 млрд.

Суть идеи итальянцев состоит вот в чем: бедные семьи (не индивиды) будут получать от государства € 760 в месяц, но не просто так. Во-первых, вся семья должна будет обязана отрабатывать на государство как минимум восемь часов в неделю. Во-вторых, члены семьи лишатся права отвергать предложения с рынка труда, хотя бы они и менее выгодны по сравнению с их зарплатами в период, предшествовавший потере работы.

Стоит сразу отметить, что подобного рода программа уже действовала при предыдущем правительстве, правда, размер выплат был существенно меньше (€ 130).

Таким образом, речь совершенно точно не идет о «безусловном» доходе, наоборот, его введение оговаривается рядом довольно жестких условий. И все же для Италии это заметный шаг вперед в этом направлении. Другие европейские государства пока по этой дороге ступать остерегаются, опасаясь нежелательных последствий.

Евросоюз настроен к Италии довольно негативно: дело тут не только в нарушении предписанных из Брюсселя макроэкономических целей вроде дефицита менее 2% ВВП.

С другой стороны, давить на Рим слишком сильно в штаб-квартире Евросоюза тоже побаиваются. Доверие к структурам ЕС в Италии находится на рекордно низких уровнях, составляя лишь 38 пунктов против 70 пунктов еще сравнительно недавно, в 2011 году.

В отличие от финского эксперимента программа в Италии является исключительно масштабной и дорогостоящей. Успешность ее результатов вполне может подтолкнуть политиков далеко за пределами Италии к пересмотру взглядов на базовый доход. Неудача же может стать примером того, как делать не надо, — и внедрение этой меры повсеместно будет отложено на неопределенный срок.

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На прошлой неделе Италия наделала шуму, обозначив намерение ввести базовый доход на фоне национального бюджетного кризиса.
 
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