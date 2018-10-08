Земляки: Лукашенко пригласил замгенсека ООН Воронкова чаще бывать на родине

Вопросы безопасности обсудил президент Беларуси Александр Лукашенко с заместителем генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым, передает телеканал «МИР 24».

Воронков прибыл в Минск на международную конференцию по борьбе с терроризмом.

Лукашенко отметил, что отношения Беларуси с ООН исключительно дружеские и доверительные. В ходе разговора также выяснилось, что заместитель генсека ООН и Александр Лукашенко земляки, и росли в соседних деревнях в Могилевской области.

«Ну, вы на меня произвели удивительное такое настроение, когда я узнал, что ваш отец фактически родился там, где прошли мои детские годы, и где, работая руководителем некоторых организаций, я ходил порой босиком по той земле, где бродил ваш отец. Это Ржавцы Шкловского района, это совсем рядом, где я работал, буквально несколько километров. Знаю, что вы туда поедете. Я очень рад, что вы побудете на моей родине. Поэтому передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте!», – сказал Лукашенко.

Отметим, что этот год в Беларуси объявлен Годом малой родины.