Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский высказался касательно инцидентов с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



Владимир Жириновский. Фото: Reuters

— Футболисты — Кокорин и Мамаев. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов. Вы понимаете, что им нужна разрядка? Это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драк и физического насилия. Но когда везде кричат — наказать! Вся страна — репрессии! Добить футболиста! Уже добили Стрельцова, это был наш Пеле. Он играл лучше, чем Пеле! А Хрущев его посадил в тюрьму — якобы за изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Хрущеву Эдуард Стрельцов. Лучший, самый талантливый футболист. Поэтому кто дал право постоянно описывать любые факты из жизни граждан? — сказал Жириновский в эфире «РЕН ТВ» .

Накануне, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали участниками двух драк с участием московского чиновника Дениса Пака и белоруса Виталия Соловчука , работающего водителем ведущей Первого канала, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.