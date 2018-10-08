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Медведев научно обосновал повышение пенсионного возраста

09.10.2018 20:54 — Разное | Tut.by  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», в которой, в частности, обосновал повышение пенсионного возраста, сообщает интернет-ресурс lenta.ru. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в России женщины будут выходить на пенсию с 60 лет. Для мужчин уже анонсированный срок повышения выхода на заслуженный отдых не изменили — он составит 65 лет.

Глава российского правительства назвал две альтернативы повышению пенсионного возраста: увеличение отчислений в пенсионную систему и снижение реального уровня пенсий. Ни то, ни другое, по словам Медведева, не приемлемо.

Премьер считает, что «неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», нежели нынешняя пенсионная реформа. По его словам, «мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности».

«Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения. Мы долгое время сохраняли пенсионный возраст, который был установлен еще в 1930-е годы, хотя продолжительность жизни за это время намного выросла», — подчеркнул Медведев в своей статье.

Глава российского правительства также обратил внимание, что если на начало 2018 года на тысячу лиц трудоспособного возраста в России приходилось около 450 пенсионеров, то к началу 2036 года их число вырастет до 550 человек.

27 сентября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.

3 октября Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране.

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Глава российского правительства назвал две альтернативы повышению пенсионного возраста.
 
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