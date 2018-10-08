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Мозырчанин зарезал своего собутыльника и уснул рядом с окровавленным телом

09.10.2018 21:07 — Разное | Партизан  
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Подробности трагического происшествия сообщил телеканал «Мозырь».

Трое мужчин и женщина выпивали в квартире в Мозыре. Два раза они бегали в магазин за алкоголем. В определенный момент хозяин квартиры вышел на улицу, а женщина – на кухню.

Двое мужчин, которые остались в комнате – поссорились и схватили ножи. Один из них ударил своего приятеля ножом в грудь.

Когда хозяин вернулся, он не стал разбираться, что происходит, а просто выставил обоих за дверь.

Позже соседка заметила, что в подъезде на лестнице лежит окровавленный труп, а рядом с ним спит мужчина.

Подозреваемому в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы.

 
 
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Подробности трагического происшествия сообщил телеканал «Мозырь».
 
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