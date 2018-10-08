Так, согласно свежим данным «Левада-центра», рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян за год существенно снизился и составил 39%.



За этот же период — с сентября 2017 по сентябрь 2018 года упал и уровень доверия по отношению к премьеру Дмитрию Медведеву и другим членам правительства. Так, Медведеву и главе МИД Сергею Лаврову доверяют лишь по 10 процентов россиян. Министру обороны Сергею Шойгу доверяют 15 процентов. Второе место он делит с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.



«Попахивает «маленькой победоносной войной». Каждый раз она следовала, как только рейтинги падали до критической отметки», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by .



Некоторые же комментаторы в этой связи узрели реальную угрозу для Беларуси:





«Помнится, в прошлый раз, когда рейтинг Путина сильно просел, замутили «Крымнаш», и рейтинг сразу вырос до небес. Боюсь даже подумать, какую аферу на сей раз могут провести. Беларусь — одна из потенциальных целей. Надо быть готовыми к любому развитию событий».





Некоторые же вспомнили, что публикация данных опроса пришлась аккурат ко дню рождения российского президента:





«Вот тебе и подарок на день рождения. Проблема в том, что у большинства россиян полная каша в голове. Они вместо него за жирика и зюганыча голосуют. Вот компашка — один краше другого».





Вот какие еще можно было встретиться высказывания по этому поводу:





«Пусть Путин правит Россией еще много-много лет. До тех пор, пока она не распадется на множество независимых государств».







«У Порошенко — 7% доверия населения в Украине. У Путина — 39% в России. У Лукашенко — 83,5% в Беларуси. Не знаешь, чему и верить?»







«Холодильник всегда побеждает телевизор».







«Петров и Боширов подвели».







«Чудны дела. Вот семья родственников наших из РФ в позапрошлом году вся была за Путина. Сегодня 100% этой семьи — против. А есть еще 80%. И где они?»







«Ничего, главное — что в Россгвардии у него рейтинг 100%».







«Чем дольше один человек у власти, тем глубже страна погружается в застой».







«Путин — лучший за всю историю страны президент!»







«Путин пришел к власти, и сразу начались катастрофы, теракты и политические убийства, и вы называете его лучшим президентом? У вас каша в голове. Путин — это кровавый диктатор, жулик и вор. При такой цене на нефть, как это было до недавнего времени, обезьяну посади в Кремль — справится. Время правления Путина — это очередная черная полоса в истории России».







«Не хочу проводить параллель, но когда на постсоветском пространстве у местечковых царьков падает рейтинг, обычно его подымают пропагандисты. Но если это не помогает, жди беды. Почему-то вспоминаются взрывы в метро».







«Задурили людям головы пропагандой, украли деньги из пенсий, повысили пенсионный возраст, повысили НДС, отправили парней погибать на войны в Донбасс и Сирию, сажают людей за лайки. Россия богатейшая на ресурсы страна, а простые русские живут на уровне стран третьего мира».







«Кто бы что ни говорил, но люди к пропаганде адаптируются и начинают фильтровать её. Особенно, когда она начинает касаться их. Одно дело, когда что-то происходит в другой стране, а другое — когда тебе втирают, что ты живёшь раз в 10 лучше, чем на самом деле есть».







«А запретить опросы, как это сделано в РБ, религия не позволяет?»