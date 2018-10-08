«Лукашенко быстро уловил идеологию закона». Где насилие в государстве, там насилие и в семье

Заявление Лукашенко о негативном отношении к закону о противодействии домашнему насилию вызвало сильный общественный резонанс. Дискуссии не прекращаются, сторонники закона решили продолжать борьбу за его принятие. Но, на мой взгляд, на эту проблему нужно смотреть гораздо шире. Кстати, именно так видит ситуацию и сам глава Беларуси.





О том, что подход Лукашенко к представителям государственных СМИ был хорошо срежиссирован, свидетельствует как раз сюжет с его рассуждениями о проекте этого закона. Журналист, который задавал вопрос о домашнем насилии, сразу создал негативный тон, фактически окарикатурив упомянутый документ. То есть он был заранее подготовлен с расчетом на то, что Лукашенко подхватит этот тон. И действительно, первая реплика официального лидера была в резонанс с вопросом: «Бессмыслица полная».





Вряд ли Лукашенко читал сам проект закона. Этого и не требовалось. Глава Беларуси, как человек с острым политическим чутьем, быстро уловил идеологию, концептуальный смысл этого закона. И искренне возмутился.





Неслучайно он сразу обрушился на западное влияние в связи с этим законом: «Вся эта дурь, взятая прежде всего с Запада ... Это модная сейчас формулировка на Западе». И был прав. Ведь действительно, проект закона базируется на западной концепции прав человека, уважения человеческого достоинства, неприкосновенности личности.





Отрицание этой концепции в Беларуси возведено почти в идеологический принцип, она рассматривается как коварная затея ради разрушения белорусского социальной модели изнутри. «Западные ценности не имеют ничего общего с менталитетом белорусских людей», – говорил когда-то Лукашенко. Вот и сейчас он в первую очередь акцентировал внимание на том, что этот закон не соответствует «нашим традициям» и «нашему опыту».





И действительно, политический режим, существующая социальная модель базируется на совершенно противоположных принципах. Как раз насилие - та основа, тот цемент, который закрепляет функционирование белорусского авторитаризма. Созданное в Беларуси полицейское государство без всеобщего насилия существовать не может, оно распространяется на все сферы.





В управлении экономикой доминируют административно-командные методы. «Кровь из носу» – вот тот девиз, которым Лукашенко предлагает руководствоваться руководителям экономических ведомств и директорату.





«Не выполнишь задачу – посажу», – не раз говорил глава государства очередному несчастному директору предприятия. Так и много же из них пересидело в тюрьме.





Или вот вспомним последний пример в Лоевском районе, когда учителей на их профессиональный праздник заставили благоустраивать животноводческие фермы. И как вы думаете, те учителя, вернувшись в классы после такого оскорбления, будут учить детей уважению к человеческой личности?





О насилии против политических оппонентов в Беларуси можно писать целые тома…





Разумеется, личные качества самого Лукашенко сильно влияют на все общественные процессы. Он не только бил ремнем сына Виктора.



