В 2017 году за участие в вооруженных конфликтах за рубежом осудили 4 белорусов

"Еврорадио" . Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей во время Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит 9 октября в Минске , передает





Осужденным инкриминировали участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, вербовку или подготовку лиц к такому участию. Также министр сообщил, что 12 лиц получили официальное предупреждение.





По словам Макея, участие белорусов в боевых действиях за рубежом несет угрозу национальной безопасности Беларуси.