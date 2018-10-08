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В 2017 году за участие в вооруженных конфликтах за рубежом осудили 4 белорусов
За прошлый год возбуждено 5 уголовных дел на белорусов, участвовавших в вооруженных конфликтах в зарубежных странах. Четырех уже осудили.
Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей во время Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит 9 октября в Минске, передает
Осужденным инкриминировали участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, вербовку или подготовку лиц к такому участию. Также министр сообщил, что 12 лиц получили официальное предупреждение.
По словам Макея, участие белорусов в боевых действиях за рубежом несет угрозу национальной безопасности Беларуси.
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За прошлый год возбуждено 5 уголовных дел на белорусов, участвовавших в вооруженных конфликтах в зарубежных странах. Четырех уже осудили.
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