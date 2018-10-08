ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Енотовидная собака пришла к многоэтажке в Боровлянах и наделала много шума

09.10.2018 20:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Во вторник в Боровлянах было чуть оживленнее, чем обычно. Утром кто-то из местных обнаружил у одной из многоэтажек енота. Тот засел в углу дома и тихонько чего-то ждал.

Жители забили тревогу (естественно, в Viber-чате), но что делать в такой ситуации, никто не знал. Прежде чем животному оказали помощь, прошло несколько часов. И вот почему.

Фотографии сидящего на улице животного заставили жильцов строить догадки касательно его появления. Изначально предполагалось, что это чей-то питомец, но вскоре кто-то из местных разрушил теорию: это не енот, а енотовидная собака, которая биологически больше лиса, чем собака или енот. После этих разъяснений все окончательно запутались и растерялись.

Какие службы занимаются отловом диких животных, никто не знал. По всем предполагаемым телефонам отвечали, что это не в их компетенции и ловить его должен кто-то другой. Зверек к этому времени успел проголодаться, но добрые люди принесли яблок. Отказываться он не стал.


За несколько часов у жителей Боровлян появились и другие подробности: сперва все поверили в то, что животное больно бешенством, потом дополнили, что оно, ко всему прочему, еще и ранено. К себе оно по-прежнему не подпускало и скалилось при любой попытке контакта.

Вернуть его в привычную среду обитания удалось. Знакомый одного из местных жителей согласился помочь и вывез собаку (лису, енота) в лес.

— Люди звонили во многие организации, но все друг на дружку перекидывали, никто не хотел браться. Тогда я набрал своему знакомому и попросил выручить. Он кто? Просто знакомый, который умеет обращаться с животными. А что еще было делать?

Мой товарищ его осмотрел, сказал, что это самка енотовидной собаки. На шкуре были пятна крови. То есть он был либо покусан другим животным, либо подстрелен. Наверное, умирать к нам пришел. Решили просто отвезти его обратно в лес — а там как судьба распорядится. Он может быть переносчиком заболеваний и является угрозой для жизни людей, поэтому выбора у нас не было, — рассказал местный житель Дмитрий.

Как оказалось, найти ответственных за решение подобных вопросов и правда непросто. Мы обзвонили с пятерку организаций, вероятно занимающихся отловом животных, но в каждой из них от боровлянского инцидента открестились, ссылаясь на других. Ответственных пока так и не нашлось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник в Боровлянах было чуть оживленнее, чем обычно. Утром кто-то из местных обнаружил у одной из многоэтажек енота. Тот засел в углу дома и тихонько чего-то...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РЖД опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в "Сапсане"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика