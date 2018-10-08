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Снова с клеймом "криминальное прошлое". На польской границе у белоруса забрали Porsche Macan Turbo стоимостью почти 60 тысяч долларов

09.10.2018 20:21 — Разное | Партизан  
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Поляки на границе арестовали очередной стоящий на учете в Беларуси автомобиль из-за того, что тот находится в розыске в России.

Об этом сообщает пресс-служба Подляшского отделения Польской пограничной службы.

5 октября при пересечении польско-белорусской границы через КПП «Кузница» был задержан Porsche Macan Turbo, на котором ехал 50-летний белорус. При проверке документов на авто выяснилось, что машина находится в розыске в России.

Porsche 2014 года выпуска, который предварительно оценили в 58,5 тысячи долларов, изъяли. Материалы дела для дальнейшего разбирательства передали в полицию.

Это далеко не первый случай конфискации дорогих машин у белорусов. Так в феврале 2017-го на польской границе конфисковали две дорогие машины белорусов с криминальным прошлым из России. В 2016 году в Кузнице у белоруса забрали законно приобретенный автомобиль, который оказался угнанным в Белостоке. Также в 2016-м на границе с Литвой у двух белорусов конфисковали дорогие иномарки с "криминальным прошлым".

 
 
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Поляки на границе арестовали очередной стоящий на учете в Беларуси автомобиль из-за того, что тот находится в розыске в России.
 
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