Заведующий магазином в Минском районе похищал деньги и делал ставки

Обстоятельства хищения средств частного предприятия по продаже автозапчастей устанавливаются Минским районным отделом Следственного комитета. Противоправные факты обнаружили работники фирмы при инвентаризации в одном из ее магазинов в Минском районе.





Об этом они сообщили правоохранителям. По данным следствия, 37-летний минчанин еженедельно на протяжении нескольких лет похищал деньги, когда работал заведующим магазином по продаже автозапчастей.





"Используя полномочия и доступ к программе предприятия, на основном складе он заказывал необходимую клиенту автозапчасть. После поступления ее в магазин оформлял документы на возврат товара, не подошедшего несуществующему покупателю. Под предлогом передачи якобы уплаченных гражданином при заказе наличных брал их из кассы магазина, - рассказала Татьяна Белоног.





- В результате таких манипуляций с 2013 года по май 2018-го он похитил около Br75 тыс. Деньги мужчина тратил на личные нужды, возврат долгов, кредитов, а также делал ставки в букмекерских конторах".





Действия минчанина квалифицированы по ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). С занимаемой должности он уволен. С мужчины взято обязательство о явке. Сейчас проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица. Проверяются все факты противоправной деятельности, устанавливается точный размер причиненного ущерба.