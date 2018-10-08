сообщает Комитет госконтроля. Сотрудники минского КГК задержали руководителя преступной группы, которая незаконно заработала более 9 миллионов рублей на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. А далее по цепочке были раскрыты другие незаконные схемы, которые реализовывались уже другими людьми. Об этомКомитет госконтроля.





У торговцев мясом оперативники изъяли первичные учетные документы, печати и носители информации. Они изъяли также 240 тысяч евро и 185 тысяч долларов. Наложен арест на имущество участников преступной группы стоимостью 500 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Руководитель преступной группы задержан и помещен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия.





Судя по всему, благодаря этому делу, Комитет госконтроля раскрыл другие незаконные схемы, реализуемые другими людьми.





Например, для своего незаконного бизнеса члены преступной группы по торговле мясом использовали документы, полученные в том числе от нескольких лжепредпринимательских структур, зарегистрированных жителем Витебска . После создания лжефирм он оформлял фиктивные бухгалтерские документы. В отношении 49-летнего витеблянина возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 УК (лжепредпринимательство).





Витебский коммерсант оказывал услуги и другим коммерсантам, предоставляя им пакеты фиктивных бухгалтерских документов.



