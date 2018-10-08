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Это не слухи: Александр Сидоренко уже не директор ЦК «Витебск» и «Славянского базара»

09.10.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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В самом конце сентября стало известно, что с октября Александр Сидоренко уже не будет занимать должность генерального директора государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» и директора международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Интересно, что 2 октября tut.by опубликовал информацию, в которой сообщил, что в администрации «Центра культуры «Витебск» заверили, что это слухи.

Александр Петрович находится на рабочем месте. Он проводит совещания, участвует в различных мероприятиях. Рабочий процесс идет, как обычно. Мы не знаем, откуда появились слухи о его уходе с должности, — процитировал портал слова представителя администрации «Центра культуры «Витебск».

В конце недели стало известно, что Александр Сидоренко покинул свою должность и в пятницу 5 октября провел последнее совещание с бывшими сослуживцами.

Официально исполняющая обязанности генерального директора государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» Серебрякова Елена Викторовна – первый заместитель генерального директора. Совсем скоро ожидается утверждение и директора международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Как прокомментировали в дирекции фестиваля, Александр Петрович уволился по соглашению сторон.

Из компетентных источников стало известно, что Александр Сидоренко будет работать в Министерстве культуры. Но вот на какой должности, пока вопрос.

 
Теги: Витебск
 
 
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В самом конце сентября стало известно, что с октября Александр Сидоренко уже не будет занимать должность генерального директора государственного учреждения...
 
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