Это не слухи: Александр Сидоренко уже не директор ЦК «Витебск» и «Славянского базара»

tut.by опубликовал информацию, в которой сообщил, что в администрации «Центра культуры «Витебск» заверили, что это слухи. Интересно, что 2 октябряопубликовал информацию, в которой сообщил, что в администрации «Центра культуры «Витебск» заверили, что это слухи.





Александр Петрович находится на рабочем месте. Он проводит совещания, участвует в различных мероприятиях. Рабочий процесс идет, как обычно. Мы не знаем, откуда появились слухи о его уходе с должности, — процитировал портал слова представителя администрации «Центра культуры «Витебск».





В конце недели стало известно, что Александр Сидоренко покинул свою должность и в пятницу 5 октября провел последнее совещание с бывшими сослуживцами.





Официально исполняющая обязанности генерального директора государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» Серебрякова Елена Викторовна – первый заместитель генерального директора. Совсем скоро ожидается утверждение и директора международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».





Как прокомментировали в дирекции фестиваля, Александр Петрович уволился по соглашению сторон.





Из компетентных источников стало известно, что Александр Сидоренко будет работать в Министерстве культуры. Но вот на какой должности, пока вопрос.