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Это не слухи: Александр Сидоренко уже не директор ЦК «Витебск» и «Славянского базара»
В самом конце сентября стало известно, что с октября Александр Сидоренко уже не будет занимать должность генерального директора государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» и директора международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Интересно, что 2 октября
Александр Петрович находится на рабочем месте. Он проводит совещания, участвует в различных мероприятиях. Рабочий процесс идет, как обычно. Мы не знаем, откуда появились слухи о его уходе с должности, — процитировал портал слова представителя администрации «Центра культуры «Витебск».
В конце недели стало известно, что Александр Сидоренко покинул свою должность и в пятницу 5 октября провел последнее совещание с бывшими сослуживцами.
Официально исполняющая обязанности генерального директора государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» Серебрякова Елена Викторовна – первый заместитель генерального директора. Совсем скоро ожидается утверждение и директора международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Как прокомментировали в дирекции фестиваля, Александр Петрович уволился по соглашению сторон.
Из компетентных источников стало известно, что Александр Сидоренко будет работать в Министерстве культуры. Но вот на какой должности, пока вопрос.
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В самом конце сентября стало известно, что с октября Александр Сидоренко уже не будет занимать должность генерального директора государственного учреждения...
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