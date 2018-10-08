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Надежда Скардино будет руководить спортивной радиостанцией

09.10.2018 19:44 — Разное | Партизан  
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в составе биатлонной эстафетной команды Беларуси Надежда Скардино будет руководить спортивной радиостанцией.

Как стало известно SPORT.TUT.BY, в профильные ведомства уже поступает документация на регистрацию нового спортивного СМИ, которое собирается заполнить давно пустующую нишу в белорусском медиапространстве.

Создающаяся радиостанция будет посвящена спорту, среди учредителей компании значатся бывшие и действующие известные белорусские атлеты, а ее директор — Надежда Скардино, минувшим летом завершившая карьеру биатлонистки.

Надежда Скардино подтвердила корреспонденту SPORT.TUT.BY, что работа по созданию спортивной радиостанции идет.

Назвать новую радиостанцию решено «Спорт ФМ».


Одна из лучших лыжных снайперов современности и ее новая команда рассчитывают, что среди радиослушателей найдется аудитория, которая любит спорт и хочет получать оперативную и интересную информацию, не отвлекаясь на чтение либо просмотр видеоконтента. Тем более что спортивная ниша в радиоэфире страны практически не заполнена.

Что касается контента новой радиостанции, то, по словам прославленной биатлонистки, «сплав успешных атлетов и ведущих спортивных журналистов является залогом того, что продукт должен быть профессиональным и, конечно, очень бы хотелось, чтобы и популярным, а значит, успешным».

Выбирая время создания спортивного радиоканала, его учредители учитывали и приближение самого масштабного спортивного события в истории Беларуси — II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси летом 2019 года. А там уже и хоккейный ЧМ-2021 в Минске и Риге будет не за горами.

 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в составе биатлонной эстафетной команды Беларуси Надежда Скардино будет руководить спортивной радиостанцией.
 
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Вороновская газета
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