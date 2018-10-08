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"И полы моет, и гонорею лечит": эксперт рассказал о популярных, но бесполезных лекарствах

09.10.2018 20:49 — Разное | UDF  
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Самые бесполезные лекарства встречаются среди препаратов по укреплению иммунитета и лечению онкозаболеваний.

Об этом главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис рассказал на форуме по вопросам закупок лекарственных средств в пятницу, 21 сентября.

По словам эксперта, бесполезные лекарства обычно не проходят регулярных клинических исследований. Но спустя годы после их выпуска производители заверяют, что препараты способны укрепить иммунитет. А некоторые вещества до того как их признали медикаментами, вообще не использовались в медицинских целях.

— Есть препарат «Листерин». Сначала он применялся как антисептик в хирургии, потом как средство для мытья полов, а ещё позже стал лекарством от гонореи. Такая вот трансформация происходит, но полезность препарата вызывает сомнения. Таких примеров много. Есть «Ингавирин», который до 2008 года использовался в наркологической практике. Было всего четыре клинических исследования, потом сразу 55. И вдруг его назвали иммуномодулятором, — отметил Хаджидис.

Многие фармацевтические компании не скрывают, что большинство современных препаратов, включая самые дорогие, помогают менее 50% пациентов. Среди таких неэффективных медикаментов — лекарства для лечения мигрени и артрита, болезни Альцгеймера, онкологических заболеваний. Также бесполезным в борьбе с инфекциями оказался витамин С.

— Учёные провели исследования и выяснили: добавление витамина С в пищу не снижает заболеваемость ОРВИ — это не позволяет рекомендовать его для рутинной профилактики. А фармацевтический гигант GlaxoSmithKline официально признал, что медикаментозная терапия онкозаболеваний эффективна лишь у четверти пациентов. Бесполезны и пробиотики — их можно сравнить с употреблением кефира, — отметил Хаджикис.

 
 
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Самые бесполезные лекарства встречаются среди препаратов по укреплению иммунитета и лечению онкозаболеваний.
 
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