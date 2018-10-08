"И полы моет, и гонорею лечит": эксперт рассказал о популярных, но бесполезных лекарствах

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Об этом главный клинический фармаколог Санкт-Петербургарассказал на форуме по вопросам закупок лекарственных средств в пятницу, 21 сентября.По словам эксперта, бесполезные лекарства обычно не проходят регулярных клинических исследований. Но спустя годы после их выпуска производители заверяют, что препараты способны укрепить иммунитет. А некоторые вещества до того как их признали медикаментами, вообще не использовались в медицинских целях.— отметил Хаджидис.Многие фармацевтические компании не скрывают, что большинство современных препаратов, включая самые дорогие, помогают менее 50% пациентов. Среди таких неэффективных медикаментов — лекарства для лечения мигрени и артрита, болезни Альцгеймера, онкологических заболеваний. Также бесполезным в борьбе с инфекциями оказался витамин С.отметил Хаджикис.