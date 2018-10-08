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В Минске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта

09.10.2018 20:29 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария случилась вчера около 22.20 на гостевой стоянке ТЦ "Максимус" по улице Лобанка.

"Водитель автомобиля Kia двигался по стоянке и совершил наезд на бордюрный камень, после чего влетел в остановочный пункт. В ДТП никто не пострадал", - уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Прибившие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови 2,37 промилле. В отношении нарушителя составили два протокола об административных правонарушениях. Примечательно, что это первое нарушение водителя за девятилетний стаж за рулем.

В Минске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
 
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Авария случилась вчера около 22.20 на гостевой стоянке ТЦ "Максимус" по улице Лобанка.
 
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