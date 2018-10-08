В Минске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Прибившие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в крови 2,37 промилле. В отношении нарушителя составили два протокола об административных правонарушениях. Примечательно, что это первое нарушение водителя за девятилетний стаж за рулем.